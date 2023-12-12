"Укрзалізниця" планує вийти на чистий прибуток 7 млрд грн у 2023 р.

"Укрзалізниця" ("УЗ") планує за підсумками 2023 року одержати 7 млрд грн чистого прибутку після 9,6 млрд грн чистого збитку 2022-го, повідомив в.о. голови правління компанії Євген Лященко на підсумковій зустрічі команди Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури з дипмісіями й громадськістю в Києві у вівторок.

За його словами, "УЗ" у 2023 році отримає рекордний дохід за останні п'ять років у розмірі 99,6 млрд грн, 82,1 млрд з якого припадає на вантажні перевезення, 8,4 млрд грн - пасажирські перевезення і 9,1 млрд грн інші доходи.

Згідно з представленими ним даними, у 2022 році доходи "УЗ" впали до 75,7 млрд грн із 86 млрд грн 2021 року і 90,4 млрд грн 2019 року.

Зокрема, надходження від вантажних перевезень минулого року скоротилися до 63 млрд грн із 72,3 млрд роком раніше, пасажирських перевезень - до 5,9 млрд грн із 6,2 млрд грн, а інші доходи - до 6,8 млрд грн із 7,5 млрд грн.

Лященко зазначив, що вийти на прибуток 2023 року "УЗ" допомогла реалізація заходів з оптимізації операційної діяльності, крім того 70% операційних закупівель за вартістю вже здійснюються за прямими контрактами з виробниками.

За словами глави компанії, зокрема, з березня 2023 року на закупівлях дизельного пального "УЗ" заощадила понад 1 млрд грн завдяки коригуванню норм пального і практик закупівлі.