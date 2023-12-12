Економіка

07:12 12.12.2023

Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт, що забороняє імпорт російського урану для ядерної енергетики

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Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт, що забороняє імпорт російського урану для ядерної енергетики

Палата представників Конгресу США в понеділок ухвалила закон, що забороняє імпорт російського урану для атомних електростанцій, повідомляє у вівторок видання The Hill.

Цей закон було ухвалено голосуванням за підтримки обох партій. Перед голосуванням членкиня  палати представників від республіканської партії Кеті Макморріс Роджерс і член палати представників від демократів Френк Паллоне висловилися на користь законопроєкту.

Законодавство зробить незаконним імпорт низькозбагаченого урану, який використовується в ядерному паливі, через 90 днів після того, як законопроєкт стане законом.

Однак закон дозволяє скасувати заборону, якщо немає інших життєздатних джерел урану для підтримки ядерних реакторів.

За даними Управління енергетичної інформації, більша частина урану, який використовується на заводах США, імпортується, і близько 12 відсотків цього імпорту у 2022 році припало на Росію.

"Одна з найбільш актуальних загроз безпеці, з якою Америка стикається зараз, - це наша небезпечна залежність від поставок ядерного палива з Росії для нашого ядерного флоту", - сказав Роджерс, додавши, що війна в Україні "поглибила" цю проблему.

Френк Паллоне, зазначив, що раніше він виступав проти законопроєкту, тому що хотів пов'язати його з інвестиціями у збагачення урану всередині країни, однак, поправки до закону про повноваження національної оборони, вирішать цю проблему.

"Поєднання заборони на імпорт російського урану та інвестицій у вітчизняні потужності забезпечить приватній промисловості впевненість і стимули, необхідні для інвестування в ланцюжок постачання ядерного палива", - сказав Паллоне.

Джерело:

 

 

Теги: #рф #сша #уран #конгрес #заборона

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