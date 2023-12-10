Економіка

16:35 10.12.2023

До Польщі з України прибув потяг із фурами - Укрзалізниця

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До Польщі з України прибув потяг із фурами - Укрзалізниця

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) повідомила про прибуття до Польщі партії вантажівок залізницею з України.

"Українська та польська сторони узгодили всі питання перевезень та оформлення митних і прикордонних процедур. Далі вантажівки до пункту призначення прямуватимуть автошляхом", - повідомляють у телеграм-каналі УЗ у неділю.

У компанії наголосили, що наступні відправлення планують зробити регулярними і задіяти в перевезеннях більше модернізованих платформ.

В УЗ нагадали, що організували між Україною та Польщею контрейлерний поїзд для перевезення вантажівок. Він курсує за маршрутом Скнилів (Україна) - Славкув (Польща). Щоб замовити перевезення вантажівки контрейлерним поїздом з України, потрібно звернутися до філії "Центр транспортного сервісу "Ліски" АТ "Укрзалізниця", у зворотному напрямку - до UZ Cargo Poland.

Як повідомлялося, УЗ відправила до Польщі перший контрейлерний поїзд із вантажівками 7 грудня. У такий спосіб українські експортери спробували розв'язати проблему з перетином українсько-польського кордону, який протягом місяця блокували польські перевізники.

 

Теги: #польша #укрзалізниця #грузовики

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