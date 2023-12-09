Економіка

20:48 09.12.2023

USDA підвищило прогноз експорту пшениці з України на 0,5 млн тонн і кукурудзи на 1 млн тонн

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USDA підвищило прогноз експорту пшениці з України на 0,5 млн тонн і кукурудзи на 1 млн тонн

Міністерство сільського господарства США (USDA) підвищило прогноз експорту пшениці з України в 2023/24 маркетинговому році (МР) на 0,5 млн тонн - до 12,5 млн тонн, а кукурудзи - на 1,0 млн тонн, до 21,0 млн тонн.

Згідно з грудневим звітом американського відомства, поліпшення прогнозу щодо експорту пшениці зроблено за рахунок скорочення оцінки перехідних залишків на кінець року на ті ж 0,5 млн тонн - до 2,58 млн тонн.

Стосовно кукурудзи, то USDA підвищило прогноз її врожаю також на 1 млн тонн - до 30,5 млн тонн.

Крім того, американські аналітики поліпшили оцінку перехідних залишків кукурудзи на 0,39 млн тонн як на початок цього МР (до 2,8 млн тонн), так і на його закінчення (до 6,82 млн тонн).

Загалом оновлений світовий прогноз урожаю пшениці на 2023/24 рік поліпшено на 1,03 млн тонн - до 783,01 млн за рахунок позитивного перегляду оцінок для Австралії та Канади, який компенсував погіршення прогнозу для Бразилії.

Оцінку глобального споживання пшениці підвищено на 1,82 млн тонн - до 794,66 млн, а світового експорту - на 2,18 млн тонн, до 207,19 млн тонн: крім України, поліпшено оцінки для США, Австралії та Канади.

Що стосується кукурудзи, то прогноз її врожаю підвищено в грудні на 1,28 млн тонн - до 1 млрд 222,07 млн тонн, а експорту - на 1,84 млн тонн, до 201,46 млн тонн.

 

 

 

Теги: #пшеница #експорт #звіт

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