Угорські перевізники 11 грудня розпочнуть протест на кордоні біля ПП "Загонь-Чоп"

Асоціація угорських підрядників автоперевезень MKFE з понеділка, 11 грудня, почне протест подібно до демонстрацій польських і словацьких далекобійників, вимагаючи скасування "транспортного безвізу" для України.

Як ідеться в повідомленні MKFE на її сайті, асоціація отримала дозвіл на проведення такої демонстрації від поліції повіту Саболч-Сатмар-Берег.

Протестувальники заявляють, що в такий спосіб хочуть привернути увагу Європейської комісії та уряду Угорщини до серйозних, на їхню думку, наслідків угоди між Європейським Союзом, Україною та Молдовою, яка частково лібералізує автомобільні перевезення та ставить багато угорських підприємств у критичну ситуацію, що викривляє ринок.

"Автоперевізники вимагають негайного перегляду угоди та відновлення ліцензійних квот на україно-угорські перевезення, а також ефективного та інтенсивного офіційного контролю за українськими перевізниками", - наголошує MKFE.

Асоціація нагадала, що спільно з представниками Польщі, Словаччини та Чехії направили пропозиції до Європейської комісії та Європарламенту про обмін "транспортного безвізу".

"18 грудня Європейський союз і Україна знову зустрінуться для переговорів. Ми сподіваємося, що замість нинішньої жорсткої відмови переговори просунуться вперед і перегляд угоди між ЄС і Україною буде більш сприятливим для угорських перевізників", - зазначає MKFE.

Асоціація також подякувала Міністерству будівництва і транспорту за їхню позицію підтримки на засіданні Транспортної ради ЄС 4 грудня і попросила міністерство продовжувати боротьбу, незважаючи на відмову цієї ради і Єврокомісії, і шукати можливості на рівні держав-членів стримувати експансію українських перевізників.

Як повідомлялося, через протест польських перевізників, що розпочався 6 листопада, на прикордонних переходах "Ягодин - Дорогуськ", "Краковець - Корчова" та "Рава-Руська - Гребенне" черги на в'їзд перед заблокованими пунктами пропуску на українсько-польському кордоні з польського боку сягали десятків кілометрів. За озвученою Мінвідновлення інформацією, на українсько-польському кордоні було заблоковано 20 тис. транспортних засобів, а потік вантажних автомобілів через нього впав на 20-25%. У четвер, 22 листопада, блокада українсько-польського кордону поширилася на прикордонний перехід "Шегині - Медика", незаблокованими залишилися тільки пункти для пропуску порожнього транспорту і пункти для малотоннажних автомобілів.

Організатори блокади, які вимагають скасування запровадженого з війною "транспортного безвізу" для України, повідомляли, що, згідно з офіційним дозволом місцевої влади, вона триватиме до 3 січня 2024 року, проте на окремих пунктах уже є дозволи про її продовження до лютого, тоді як українська сторона сподівається на розблокування кордону після очікуваного на початку наступного тижня приходу в Польщі до влади нового уряду під керівництвом Дональда Туска.

До польських перевізників після попереджувальної акції в листопаді з 1 грудня долучилися словацькі, заблокувавши єдиний ПП на кордоні з Україною, проте ввечері 4 грудня вони припинили протест.

За даними Держмитслужби, сумарний експорт автотранспортом з України в листопаді впав на 26,7% - до 783 тис. тонн, тоді як імпорт - на 23,5%, до 967,1 тис. тонн. Зокрема, експорт через Польщу впав на 39,3% - до 282,3 тис. тонн, тоді як імпорт - на 44,6%, до 511,6 тис. тонн.

Через Угорщину в листопаді експорт автотранспортом збільшився на 0,3% - до 163,2 тис. тонн, тоді як імпорт - на 39,4%, до 137,5 тис. тонн. Через Словаччину експорт минулого місяця скоротився на 6,9% - до 66,2 тис. тонн, тоді як імпорт зріс на 29,1%, до 88,3 тис. тонн.