Україна за 11 міс. скоротила валютну виручку від експорту чорних металів на 44,2%

Металургійні підприємства України в січні-листопаді поточного року скоротили надходження від експорту чорних металів на 44,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до $2 млрд 433,191 млн.

Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою (ДМС) у п'ятницю, на чорні метали за цей період припало 7,38% загального обсягу надходжень від експорту товарів, тоді як за одинадцять місяців 2022 року частка становила 10,7%.

У листопаді надходження від експорту чорних металів становили $174,380 млн, тоді як попереднього місяця - $175,8671 млн.

При цьому Україна за 11 місяців поточного року наростила імпорт аналогічної продукції на 38,7% - до $1 млрд 199,391 млн. У листопаді ввезено продукції на $96,342 млн.

Крім того, в січні-листопаді Україна знизила експорт металовиробів на 16,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до $821,833 млн. У листопаді експортовано на $57,282 млн.

Водночас імпорт металовиробів за цей період зріс на 40% - до $828,388 млн. У листопаді в Україну поставлено цієї продукції на $105,347 млн.

Як повідомлялося, метпідприємства України 2022 року знизили надходження від експорту чорних металів на 67,5% порівняно з 2021 роком - до $4 млрд 533,088 млн. На чорні метали за цей період припало 10,26% загального обсягу надходжень від експорту товарів проти 20,49% за 2021 рік. Водночас Україна минулого року скоротила імпорт аналогічної продукції на 38,3% - до $954,387 млн.

Крім того, у 2022 році Україна скоротила експорт металовиробів на 18,6% - до $1 млрд 52,512 млн. Імпорт металовиробів за рік впав на 42,9% - до $643,162 млн.