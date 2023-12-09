Економіка

07:08 09.12.2023

У Китаї продається майже 65% усіх автомобілів на нових джерелах енергії у світі

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У Китаї продається майже 65% усіх автомобілів на нових джерелах енергії у світі

Продаж автомобілів на нових джерелах енергії (NEV) у світі в січні-вересні 2023 року становив 9,75 млн одиниць, причому на Китай припало 6,28 млн із цього обсягу, або понад 64%, пише агентство "Сіньхуа" з посиланням на дані, представлені на Всесвітньому конгресі автомобілів на нових джерелах енергії.

Конгрес проходить у китайському місті Хайкой на острові Хайнань з 7 по 9 грудня.

На NEV припадає 29,8% продаваних у Китаї нових автомобілів.

Китайський ринок може прийняти ще близько 200 млн автомобілів, вважає член Китайської академії інженерної справи Лі Цзюнь. На його думку, ринок досягне насичення до 2055 року, коли в країні буде понад 500 млн машин.

 

 

Теги: #китай #світ #продаж #автомобілі

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