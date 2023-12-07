Економіка

21:18 07.12.2023

Мінвідновлення домовилося з Румунією про важливі кроки щодо збільшення експорту

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Мінвідновлення домовилося з Румунією про важливі кроки щодо збільшення експорту

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України (Мінвідновлення) під час третьої зустрічі в Румунії узгодило низку питань для збільшення експортних можливостей України, повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Серед інших досягнуто згоди щодо нічної навігації на каналі Сулина. "Провели третю зустріч у Румунії щодо збільшення експортних можливостей для українських портів Дунаю... повертаємося з рішенням про нічну навігацію на каналі Сулина. Вона вже почала працювати. Чекаємо від румунських колег забезпечення необхідною кількістю лоцманів. У такому разі вийдемо на 4 млн т експортної можливості на місяць", - написав Кубраков у фейсбуці.

За словами віцепрем'єра, також триває спільна робота над збільшенням потужностей залізничних і автомобільних пунктів пропуску в чотиристоронньому форматі: Румунія - США - Європейська комісія - Україна за участю Молдови. У центрі уваги два ключових питання: узгодження пілотного проєкту на пункті пропуску "Красноїльськ - Вікову де Сус" для вантажівок, а також "зелений коридор" між Україною, Молдовою та Румунією через пункти пропуску "Рені - Джурджулешти - Галац".

Кубраков уточнив, що розпочаті в листопаді ремонтні роботи на пункті пропуску "Рені" для створення умов спільного контролю з Молдовою буде завершено в I кварталі 2024 року.

Українська сторона закликала румунських колег збільшити кількість фахівців фіто- та ветеринарного контролю на кордоні.

Швидка та ритмічна робота шляхів експорту залишається стратегічним напрямом роботи, наголосив Кубраков.

За 11 місяців роботи загальний обсяг перевалки через українські Дунайські порти склав майже 30 млн т.

 

 

 

Теги: #експорт #румунія

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