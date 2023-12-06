Економіка

14:59 06.12.2023

Україна зможе експортувати 50 млн тонн зерна врожаю 2023 р. - УЗА

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Україна зможе експортувати 50 млн тонн зерна врожаю 2023 р. - УЗА

Україна зможе експортувати на світові ринки 50 млн тонн зернових і олійних культур врожаю 2023 року, а також близько 10 млн тонн рослинних олій і шротів, повідомив президент Української зернової асоціації Микола Горбачьов.

"Ми планували, що везтимемо (на експорт - ІФ-У) приблизно 5 млн тонн на місяць. Однак у перші чотири місяці (маркетинговий рік у зерновому секторі розпочинається в липні - ІФ-У) цього не сталося. Не змогли ми збільшити відвантаження через порти Дунаю, через які йшло 3,5-3,7 млн тонн щомісяця. З початком роботи "зернового коридору" в портах Великої Одеси видно потенціал. Лише через порти Великої Одеси можна відправляти 3-4 млн тонн (зернових і олійних культур - ІФ-У) на місяць", - сказав він у рамках Business Breakfast з Forbes Ukraina в середу.

Сумарно через морський коридор і через західні кордони Україна зможе експортувати, за підрахунками президента УЗА, близько 6 млн тонн зерна щомісяця, що вже вдалося зробити в листопаді.

"Ми зможемо ще попрацювати, трохи збільшити (експорт - ІФ-У) і, думаю, технічно буде реально поставити на зовнішні ринки 50 млн тонн зернових і олійних культур", - зазначив Горбачьов.

Він додав, що Україна виробить ще 10 млн тонн продуктів аграрної переробки, зокрема рослинних олій та шротів.

"Більшу частину зерна та виробленої продукції ми продамо. Для нас це більш ніж 50% валютної виручки країни, яка стабілізує гривню. Гадаю, у держави великого вибору немає: або врожай згниє, або краще продати. Звісно, краще продати", - сказав президент УЗА і висловив упевненість, що трейдери впораються з цим завданням, якщо військові забезпечать безпеку судноплавства на нинішньому рівні.

Горбачьов наголосив, що Україна 2023 року змогла зберегти свій статус житниці світу, оскільки аграрії виростили 81 млн тонн зернових та олійних культур за умови внутрішнього споживання у 23-24 млн тонн. Він акцентував увагу, що Україна виробляє в три-чотири рази більше сільгоспкультур і продуктів переробки, ніж сама споживає, тому агросектор однозначно орієнтований на експорт.

Теги: #зерно #уза #експорт

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