Найбільш затребуваним форматом торговельної нерухомості в Україні залишаються районні ТЦ - думка

Районні торговельні центри площею до 20 тис. кв. м показують найкращу ефективність і залишаються найбільш затребуваним в Україні форматом торговельної нерухомості, повідомила директорка компанії UTG Євгенія Локтіонова.

"Найстійкішими до всіх потрясінь і форс-мажорних ситуацій є районні торговельні центри. Це показували реалії карантинного періоду, це твердження істинне і зараз, під час війни. Найбільш витривалими й економічно затребуваними виявилися саме торговельні об'єкти, максимальною площею 15-20 тис. кв. м, які розташовані в густонаселених районах і мають достатній перелік операторів, необхідних для задоволення потреб людей, котрі проживають поруч", - сказала вона агентству "Інтерфакс-Україна".

Стійкість цьому формату забезпечує пішохідна доступність, у людей немає зав'язки з транспортом, щоб купити продукти, техніку, одяг, зоотовари або ліки.

"Як результат, у всіх таких торговельних об'єктах оператори прекрасно торгують, а керуючі компанії відзначають практично нульову вакантність протягом усіх наших останніх трешових років", - зазначила Локтіонова.

Важливим фактором стійкості є те, що об'єкти такого формату легко живити одним генератором і на ньому запустити практично весь торговельний центр.

"Ще однією позитивною особливістю районних ТЦ є наявність чіткого портрета його покупців, їхніх споживчих переваг і рівня середнього доходу. Тому можна правильно підібрати операторів і розраховувати на 100-відсоткову заповнюваність навіть у разі зміни операторів упродовж усієї діяльності", - каже Локтіонова.

За її оцінкою, в разі "слабкого" орендаря проблем із пошуком йому заміни немає, оскільки на вітчизняному ринку працює понад 450 ритейл-офісів, які розвиваються.