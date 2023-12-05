Економіка

19:21 05.12.2023

Уряд Німеччини та ЄІБ нададуть Україні EUR20 млн гранту для підтримання енергетичного переходу

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Уряд Німеччини та ЄІБ нададуть Україні EUR20 млн гранту для підтримання енергетичного переходу

Федеральне міністерство економіки та захисту клімату Німеччини (BMWK), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) і Міністерство відновлення України домовилися про підписання гранту на суму EUR20 млн для програми Renewable Energy Solution Programme (RES, "Програма рішень для відновлюваної енергетики").

Як повідомляється на сайті банку у вівторок, грант, оголошений під час конференції COP28, надає Міжнародна кліматична ініціатива (IKI) в EIB Global's IKI Fund, створеному в партнерстві з урядом Німеччини для сприяння екологічним інвестиціям.

"За допомогою цього внеску уряд Німеччини має намір підтримати трансформацію енергетичних систем і "зелену" відбудову відповідно до цілей Паризької угоди й на шляху України до Європейського Союзу. Це стане черговою важливою складовою багаторічного німецько-українського співробітництва в рамках IKI та Німецько-українського енергетичного партнерства", - йдеться в релізі.

Зазначено, що грант сприятиме впровадженню технологій відновлюваної енергетики в українських муніципалітетах (школи, лікарні, дитячі садочки) та підвищенню енергетичної незалежності громадських закладів, зокрема через інтеграцію сонячних енергетичних систем, використання біомаси, геотермальних теплових насосів, встановлення акумуляторних батарей.

Ця ініціатива посилить дію інших рамкових кредитних угод ЄІБ, зокрема щодо підвищення енергоефективності громадських будівель в Україні обсягом EUR300 млн, та двох програм з відновлення України загальною вартістю EUR540 млн. Крім того, передбачається, що RES підтримуватиме також майбутні аналогічні рамкові кредитні угоди ЄІБ.

Зазначено також, що Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) надаватиме технічну допомогу та консультаційні послуги, необхідні для успішного впровадження програми.

"RES для нас як для кліматично орієнтованого банку ЄС є важливим кроком для відновлення України. Ця ініціатива, яку підтримує уряд Німеччини, гарантує, що основні громадські будівлі будуть енергоефективними та оснащеними технологіями відновлюваної енергетики, що сприятиме підвищенню стійкості та енергобезпеки України", - зазначив президент ЄІБ Вернер Гоєр, слова якого наведено в релізі.

За словами федерального міністра економіки та захисту клімату Німеччини Роберта Габека, цим внеском Німеччина підтримує зусилля України з просування децентралізованих рішень у сфері відновлюваної енергетики, декарбонізації енергосистеми та відновлення її після російської агресії.

"Я щиро вірю, що перехід до кліматичної нейтральності можна поєднати з усіма зусиллями з відновлення. Я захоплююся стійкістю й рішучістю України в питаннях кліматичного та енергетичного переходів перед обличчям військових загроз", - наголосив Габек.

"Фокус цієї співпраці зрозумілий: разом з нашими партнерами з ЄС ми хочемо зробити Україну стійкішою, відбудувати країну, підтримати громади й міста у більш сталий та екологічний спосіб, ніж будь-коли", - зазначив зі свого боку віцепрем'єр-міністр із відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

У релізі зазначено, що торік Німеччина підтримала Україну в енергетичному секторі на суму понад EUR200 млн, а IKI наразі фінансує 16 проєктів в Україні із загальним затвердженим бюджетом EUR293 млн,

Від початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну 2022 року ЄІБ надав негайну допомогу Україні обсягом EUR1,7 млрд на терміновий ремонт інфраструктури країни, зруйнованої російськими бомбардуваннями. Банк ЄС також надав кредитну лінію EUR4 млрд для підтримки інтеграції біженців з України в країнах ЄС.

Теги: #енергетика #електроенергія #вде #відновлення

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