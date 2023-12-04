Економіка

18:33 04.12.2023

"Укрнафта" запускає нову високодебітну свердловину на Заході України

2 хв читати
"Укрнафта" запускає нову високодебітну свердловину на Заході України

ПАТ "Укрнафта" пробурило нову похило-спрямовану свердловину з початковим добовим дебітом нафти 25-30 тонн на Заході України з метою розвідки запасів у стрийських відкладах, повідомила пресслужба компанії.

За її даними, роботи виконали в стислі терміни: стовбур загальною протяжністю 1 244 м пробурили за 32 дні.

"У процесі будівництва об'єкту відкрили проєктний горизонт та за допомогою геофізичних досліджень встановили його перспективність в плані нафтовидобутку. Перспективні пласти в розрізі даної свердловини залягають в інтервалах глибин 886-1122 метрів, їх загальна нафтонасичена товщина - більше 120 метрів", - зазначив директор "Укрнафти" Сергій Корецький, слова якого наводить пресслужба компанії.

При цьому уточнюється, що наразі здійснено перфорацію покладів в інтервалі 1085-1122 м, що становить майже 30% від загальної товщі нафтонасичених пластів стрийських відкладів. Відбувається процес освоєння.

В "Укрнафті" нагадали, що це вже третя свердловина, пробурена компанією у 2023 році в межах одного конкретного родовища, і друга з них створена в партнерстві з ТОВ БК "Горизонти".

До кінця року на цьому самому родовищі має бути побудовано ще три свердловини.

Як повідомлялося, "Укрнафта" у 2023 році має намір пробурити дев'ять нових свердловин, у 2024 році - 30. Компанія ставить стратегічною метою до 2027 року подвоїти видобуток нафти і природного газу до 3 млн тонн і 2 млрд куб. м відповідно. Відповідно до останнього прогнозу видобуток нафти у 2023 році планується збільшити на 4%, до 1,405 млн тонн.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, що є оператором національної мережі АЗС із 537 станцій, з яких діють 456.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року Ставка верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання державі частки корпоративних прав компанії, яка належала приватним власникам і якою наразі управляє Міноборони.

Теги: #укрнафта #корецький

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:56 29.11.2023
"Укрнафта" після капремонту свердловини отримала добовий дебіт понад 60 тис. куб. м газу

"Укрнафта" після капремонту свердловини отримала добовий дебіт понад 60 тис. куб. м газу

12:28 24.11.2023
"Укрнафта" бурить нову розвідувальну свердловину на заході України

"Укрнафта" бурить нову розвідувальну свердловину на заході України

19:05 23.11.2023
"Укрнафта" оприлюднила список із 290 АЗК, які обслуговуватимуть клієнтів у разі відключення е/е

"Укрнафта" оприлюднила список із 290 АЗК, які обслуговуватимуть клієнтів у разі відключення е/е

17:50 23.11.2023
"Укрнафта" замовила 200 насосів німецької Oil Dynamics для інтенсифікації видобутку

"Укрнафта" замовила 200 насосів німецької Oil Dynamics для інтенсифікації видобутку

17:27 22.11.2023
"Укрнафта" очікує до березня 2024 року підписання перших угод про спільну розробку родовищ

"Укрнафта" очікує до березня 2024 року підписання перших угод про спільну розробку родовищ

18:05 21.11.2023
Капремонт свердловини на півночі країни забезпечив дебіт понад 60 тис. куб. м газу на добу - "Укрнафта"

Капремонт свердловини на півночі країни забезпечив дебіт понад 60 тис. куб. м газу на добу - "Укрнафта"

12:38 15.11.2023
"Укрнафта" ліквідувала незаконну врізку на газопроводі

"Укрнафта" ліквідувала незаконну врізку на газопроводі

10:14 14.11.2023
"Укрнафта" в I півріччі отримала чистий прибуток 14,1 млрд грн

"Укрнафта" в I півріччі отримала чистий прибуток 14,1 млрд грн

13:10 08.11.2023
"Укрнафта" надала силам оборони допомогу розміром 0,7 млрд грн - голова компанії

"Укрнафта" надала силам оборони допомогу розміром 0,7 млрд грн - голова компанії

12:17 06.11.2023
"Укрнафта" відновила роботу третього АЗК на звільнених територіях у селі Посад-Покровське на Херсонщині

"Укрнафта" відновила роботу третього АЗК на звільнених територіях у селі Посад-Покровське на Херсонщині

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Похолодання може призвести до дефіциту е/е, ощадливе споживання ресурсу є вкрай важливим - "Укренерго"

НБУ проведе комплексну оцінку ефективності банківського сектору

ЗАЕС втратила зв'язок із зовнішніми лініями електроживлення і тимчасово перейшла на аварійні генератори

Впровадження порядку про кінцевих бенефіціарів відтерміновано до 1 квітня

"Укренерго" відновило роботу ЛЕП, що живить Запорізьку АЕС

ОСТАННЄ

"Метінвест" передав диверсійно-штурмовій групі "Ведмеді" партію сучасного обладнання

У Львові розпочалися будівельні роботи зі спорудження соціального житла для переселенців - представництво ЄС

Шмигаль за результатами розмови з прем'єром Словаччини: Проїзд першочергових вантажів на кордоні здійснюється безперешкодно

"Тернопільгаз" перейшов в управління "Нафтогазу"

Похолодання може призвести до дефіциту е/е, ощадливе споживання ресурсу є вкрай важливим - "Укренерго"

Попит на новорічні товари в листопаді 2023 р. зріс удвічі - "Епіцентр"

НБУ проведе комплексну оцінку ефективності банківського сектору

Постраждалі від агресії РФ малі підприємства, які очолюють жінки, можуть отримати французький грант

Україна в листопаді наростила експорт морським і річковим транспортом на 70,7%

Міністерство фінансів США запровадило санкції щодо трьох сторонніх компаній, причетних до транспортування російської сирої нафти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА