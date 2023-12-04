"Укрнафта" запускає нову високодебітну свердловину на Заході України

ПАТ "Укрнафта" пробурило нову похило-спрямовану свердловину з початковим добовим дебітом нафти 25-30 тонн на Заході України з метою розвідки запасів у стрийських відкладах, повідомила пресслужба компанії.

За її даними, роботи виконали в стислі терміни: стовбур загальною протяжністю 1 244 м пробурили за 32 дні.

"У процесі будівництва об'єкту відкрили проєктний горизонт та за допомогою геофізичних досліджень встановили його перспективність в плані нафтовидобутку. Перспективні пласти в розрізі даної свердловини залягають в інтервалах глибин 886-1122 метрів, їх загальна нафтонасичена товщина - більше 120 метрів", - зазначив директор "Укрнафти" Сергій Корецький, слова якого наводить пресслужба компанії.

При цьому уточнюється, що наразі здійснено перфорацію покладів в інтервалі 1085-1122 м, що становить майже 30% від загальної товщі нафтонасичених пластів стрийських відкладів. Відбувається процес освоєння.

В "Укрнафті" нагадали, що це вже третя свердловина, пробурена компанією у 2023 році в межах одного конкретного родовища, і друга з них створена в партнерстві з ТОВ БК "Горизонти".

До кінця року на цьому самому родовищі має бути побудовано ще три свердловини.

Як повідомлялося, "Укрнафта" у 2023 році має намір пробурити дев'ять нових свердловин, у 2024 році - 30. Компанія ставить стратегічною метою до 2027 року подвоїти видобуток нафти і природного газу до 3 млн тонн і 2 млрд куб. м відповідно. Відповідно до останнього прогнозу видобуток нафти у 2023 році планується збільшити на 4%, до 1,405 млн тонн.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, що є оператором національної мережі АЗС із 537 станцій, з яких діють 456.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року Ставка верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання державі частки корпоративних прав компанії, яка належала приватним власникам і якою наразі управляє Міноборони.