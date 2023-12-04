Економіка

10:27 04.12.2023

НБУ проведе комплексну оцінку ефективності банківського сектору

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НБУ проведе комплексну оцінку ефективності банківського сектору

Національний банк України (НБУ) вирішив провести комплексну оцінку ефективності банківського сектору для пошуку можливих напрямів його розвитку, повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний після щомісячної зустрічі з керівниками 30 найбільших банків країни.

"Над ним працюватиме команда НБУ, також плануємо залучати зовнішніх експертів. Загалом ця вправа дасть нам усім – і НБУ, і банкам, – не тільки більше важливої інформації про перспективи розвитку, а й підвищить рівень аналітичної експертизи НБУ, щодо якої ми маємо дуже великі амбіції. Результати оцінки обов'язково презентуємо", - написав він у фейсбуці.

За підсумками зустрічі Пишний також повідомив, що вже незабаром НБУ буде готовий комунікувати з банками своє бачення Стратегії відновлення кредитування. Голова НБУ уточнив, що вона міститиме блок роботи з проблемними активами.

"Ми налаштовані на широке обговорення цієї тематики, адже бачимо, що наразі є певне однобоке висвітлення", - наголосив Пишний.

За його словами, під час зустрічі також було обговорено питання щодо стану системи корпоративного управління в державних банках, зокрема її поліпшення останнім часом.

"Результати очевидні - реформа працює, і система корпоративного управління держбанків розвивається органічно. Проте бачимо необхідність приділити достатньо уваги з боку нагляду до систем корпоративного управління також і в приватних банках", - зауважив голова центробанку.

Серед порушених питань стосовно стратегічного планування було й забезпечення безперебійної роботи банківської системи. Пишний висловив сподівання на стійкість енергетичної системи цієї зими й ефективність систем протиповітряної оборони, а також поінформував про визначення регулятором дорожньої карти оновлень нормативної бази щодо безперебійної роботи банківської системи.

"Ми провели ретельну ревізію власних процесів, наявної нормативно-правової бази й поступово оновимо її з урахуванням досвіду, отриманого за останні два роки", - підсумував Пишний результати зустрічі з банкірами.

Теги: #нбу #банки #оцінка

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