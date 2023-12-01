Економіка

18:36 01.12.2023

Санкційне майно реалізовуватиметься на онлайн-аукціонах в "Прозорро.Продажі" - постанова Уряду

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Санкційне майно реалізовуватиметься на онлайн-аукціонах в "Прозорро.Продажі" - постанова Уряду

Санкційні активи реалізовуватимуться через онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі "Прозорро.Продажі", відповідний Порядок управління санкційним майном затвердив Кабінет міністрів України за поданням Міністерства економіки наприкінці листопада 2023 року.

"Уряд послідовно впроваджує найкращі практики управління державними активами через їхній продаж на прозорих та конкурентних електронних аукціонах", -- прокоментував прийнятий документ заступник міністра економіки Олексій Соболев.

За його словами, Порядок створює комплексну законодавчу рамку для управління різного роду активами, повʼязаними з країною-агресором, а також підвищує довіру потенційних інвесторів до системи управління публічним майном й сприяє залученню довгострокових інвестицій, що є пріоритетом на найближчі роки.

Мінекономіки нагадало, що уряд схвалив таке рішення на виконання чинного від червня цього року закону 3137-IX, яким внесено зміни до санкційного законодавства, і тепер закон та Порядок визначають процедури реалізації стягнутого санкційного майна — активів, що належали резидентам держав, що здійснюють збройну агресію проти України.

Згідно з цими документами, організатором електронних торгів з продажу санкційного майна в системі "Прозорро.Продажі" буде Фонд державного майна (ФДМУ), а гроші від його продажу й оренди йтимуть на рахунки Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

"ФДМУ реалізовує державне майно на онлайн-аукціонах в системі "Прозорро.Продажі" вже понад пʼять з половиною років, і за цей час до держбюджету надійшло майже 12 млрд гривень. Реалізація санкційного майна через "Прозорро.Продажі" дозволить так само прозоро та конкурентно управляти ним на користь держави”, — зазначив СЕО "Прозорро.Продажі" Сергій Бут.

Він нагадав, що на сьогодні вже є прийняті рішення Кабінету міністрів щодо реалізації в системі "Прозорро.Продажі" арештованих активів в управлінні АРМА, а також конфіскованих російських активів.

Уточнюється, що учасники аукціонів з продажу санкційного майна зможуть брати в них участь, зареєструвавшись через один з акредитованих в системі "Прозорро.Продажі" майданчиків, актуальний перелік яких завжди доступний за посиланням. Уся інформація про онлайн-аукціони з продажу санкційних активів буде доступна на офіційному сайті prozorro.sale.

Функція державної електронної торгової системи Прозорро.Продажі — забезпечити неможливість втручання будь-кого в перебіг торгів, рівний доступ кожного до аукціону, а також можливість будь-кому в режимі реального часу стежити за онлайн-аукціонами, наголошується в релізі.

АТ "Прозорро.Продажі" знаходиться у 100% державній власності та підпорядковується Мінекономіки, воно забезпечує роботу електронної торгової системи, в якій відбуваються онлайн-аукціони з реалізації публічних активів. За понад сім років роботи онлайн-аукціони "Прозорро.Продажі" допомогли залучити до бюджетів різних рівнів понад 80 млрд грн.

Теги: #майно #санкції #прозорро_продажі

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