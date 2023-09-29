Франція та Україна уклали майже десяток угод про співпрацю в галузі ОПК

Франція, продовжуючи свою підтримку України, уклала з Києвом угоди в галузі оборонної промисловості щодо низки ключових розроблень військової техніки, повідомив у п'ятницю французький міністр оборони Себастьян Лекорню за підсумками візиту до Києва.

"Учорашнє укладення майже десятка угод між нашими промисловцями демонструє міцність і надійність наших зобов'язань", - зазначив міністр у п'ятницю на своїй сторінці в соціальній мережі X (колишній "Твіттер").

Згідно з його повідомленням, угоди укладено з великими виробниками військової техніки, з малими та середніми підприємствами, стартапами, що працюють у сферах артилерії, бронетехніки, безпілотників, розмінування.

"Завдяки цим угодам Франція мобілізує свої промислові ноу-хау на підтримку України", - написав Лекорню.

Міністр оборони Франції прибув напередодні до Києва в супроводі представників двох десятків підприємств оборонної промисловості.

За відомостями французьких ЗМІ, він зустрічався з українським колегою Рустемом Умєровим і міністром з питань стратегічних галузей промисловості України Олександром Камишіним.

Як написала з цієї нагоди Le Figaro, попри те, що Франція вже поставила Україні САУ Caesar, БТР і системи протиповітряної оборони, у неї самої обмежені запаси техніки для подальших постачань без ризику ослаблення резервів власної армії. Тому Париж розглядає питання забезпечення довгострокової підтримки української промислової бази. Йдеться про перехід від передання техніки до промислового партнерства, написала газета.