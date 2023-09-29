Заступник голови профільного комітету Ради прогнозує відсів до половини індустріальних парків із реєстру через бездіяльність

Індустріальні парки (ІП), зареєстровані в період з 2013 до 2019 року, найближчим часом можуть бути виключені з реєстру через бездіяльність, повідомив заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"В Україні зараз у реєстрі перебувають 65 індустріальних парків, з них половина були зареєстровані ще в період з 2013 до 2018-19 року, але вони не працюють. Ці парки, найімовірніше, найближчим часом будуть із реєстру виключені, як такі, що не працюють", - сказав Кисилевський агентству "Інтерфакс-Україна" в кулуарах форуму "Економіка, яку не зупинити" в Білій Церкві 28 вересня.

За його словами, інші ІП, які відповідають вимогам закону, зокрема ті, що мають керуючу компанію та надають звіти, розділять на конкурсній основі державну підтримку в розмірі 1 млрд грн, заплановану в державному бюджеті на 2024 рік.

Голова комітету зазначив, що критерії надання державної підтримки індустріальним паркам визначає Міністерство економіки. За його словами, відомство розробить порядок надання підтримки, зі свого боку, уряд встановить режим її надання.

"Можливо, це буде такий механізм як при ДФРР (Держфонд регіонального розвитку), коли буде співфінансування, можливо, одним із критеріїв могла б бути, скажімо, готовність місцевої влади до співфінансування в цьому проєкті. Можливо, ще якісь критерії будуть визначені, але це питання, яке опрацьовуватиме Міністерство економіки", - додав Кисилевський.

За його словами, переважна більшість ІП в Україні - це ділянка землі, до якої підведені інженерні мережі (електроенергія, газ), а в деяких випадках не підведені. Він вважає, що державна підтримка в розмірі мільярд грн буде витрачена переважно на підведення комунікацій до ІП.

"Ця державна підтримка, найімовірніше, буде використана на промислову інфраструктуру, тобто на мережі. А ось яким чином це розподілиться - буде визначено постановою Кабінету Міністрів у відповідному порядку", - підсумував Кисилевський.

Як повідомлялося, для резидентів ІП закон передбачає, зокрема, звільнення від ПДВ і мит під час імпорту нового обладнання, а також від податку на прибуток на 10 років у разі провадження діяльності в межах ІП; пільгові ставки податку на нерухомість і плати за землю від місцевої влади.