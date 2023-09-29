"Ліси України" накопичили на складах понад 130 тис. куб. м дров для опалювального сезону 2023/2024

На складах державного підприємства "Ліси України" накопичено понад 130 тис. куб. м дров для проходження опалювального сезону 2023/2024, повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець у фейсбуці.

"Підприємства ДП "Ліси України" здатні повністю забезпечити потреби регіонів. Наразі на складах понад 130 тис. кубометрів дров", - написав він.

За інформацією міністра, питання забезпечення дровами незахищених верств населення на прифронтових територіях обговорювали з представниками органів виконавчої влади та United Nations OCHA за участю віцепрем'єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук. Зокрема, обговорювали питання логістики та фінансування доставки дров.

Перед Державним агентством лісових ресурсів поставлено завдання якнайшвидше напрацювати чітку та прозору ціну паливних дров для регіонів. У разі потреби скоригувати логістику, а також знизити їхню вартість, де це можливо, щоб вона відповідала потребам воєнного часу.

Стрілець наголосив, що докладають усіх зусиль для формування прозорого ринку деревини, і вже багато зроблено, щоб він вийшов із тіні.

Як повідомлялося, в Україні з 2016 року розпочалася реформа лісового господарства. У її рамках уже впроваджено продаж необробленої деревини на електронних аукціонах. З 2021 року в низці областей у тестовому режимі працює інтерактивна карта розміщення об'єктів переробки деревини.

У галузі впроваджено проєкт "Ліс у смартфоні", який містить перелік лісорубних квитків на заготівлю деревини та дає змогу перевірити законність здійснення рубок на онлайн-карті відомства.

Україна з 1 червня 2023 року запустила пілот електронної видачі лісорубних квитків і сертифікатів походження лісоматеріалів.

Крім того, ДП "Ліси України" розпочало пілотний проєкт із закупівлі послуг із заготівлі деревини через електронний майданчик Prozorro.