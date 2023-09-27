Економіка

19:15 27.09.2023

Шурма: Консолідація підслідності в БЕБ, "Екорейнджер" і залучення бізнес-омбудсмена - серед основних напрацювань зустрічей із бізнесом

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Шурма: Консолідація підслідності в БЕБ, "Екорейнджер" і залучення бізнес-омбудсмена - серед основних напрацювань зустрічей із бізнесом

Підсумкова або проміжна зустріч із бізнесом в Офісі президента в широкому складі відбудеться найближчими тижнями, за підсумками вже проведеного десятка зустрічей напрацьовано концепції консолідації підслідності в рамках Бюро економічної безпеки (БЕБ) та створення єдиного природоохоронного інспекційного органу, умовного "Екорейнджера", повідомив заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма.

"Кількість кейсів, з якими звертається бізнес і де справді було порушено його права, скорочується від зустрічі до зустрічі. Тому плануємо цю практику ще якийсь час продовжувати, допоки не переведемо це в стандартний режим, як це працювало в Департаменті захисту інвестицій у Генеральній прокуратурі", - описав він подальше бачення процесу в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Говорячи про концепцію "Екорейнджера", Шурма уточнив, що йдеться про консолідацію функцій від восьми до десяти різних інспекцій та інстанцій, що в рази скоротить взаємодію з бізнесом.

"Можливо, цей орган буде під Мінекономіки, а не під Мінекології. Це обговорюємо", - уточнив заступник глави ОП.

За його словами, ще одним напрацюванням є більше залучення бізнес-омбудсмена як адвоката бізнесу до таких конфліктних ситуацій і обшуків.

"Тобто ми плануємо доволі комплексне і збалансоване рішення: з одного боку буде єдиний відповідальний орган із значно кращою якістю людей у ньому, над чим ми працюємо, а з іншого – у бізнесу буде більший комфорт з точки захисту прав і прозорості проведення цих процедур", - заявив Шурма.

На його думку, збільшення фінансування БЕБ у державному бюджеті цього та наступного років дасть змогу розірвати замкнене коло, коли бюро укомплектоване менш як на 20% і профінансоване менш як на 20%.

"Нічого додатково збільшувати не потрібно, просто потрібно виконати те, що було передбачено законом: не потрібно збільшення штатної чисельності, просто потрібно укомплектувати", - вважає заступник глави ОП.

Він зазначив, що вся комплектація має відбуватися за принципами прозорого конкурсного відбору.

Говорячи про відновлення податкових перевірок бізнесу, Шурма відкинув звинувачення, що нібито через його позицію в переговорах із Міжнародним валютним фондом (МВФ) ці перевірки тепер можуть стосуватися всіх.

"Якщо МВФ був згоден із попереднім (ризик-орієнтованим) підходом, то, безумовно, ми можемо його просто зараз проголосувати. А все решта - це просто спекуляції та маніпуляції", - вважає заступник глави ОП.

Він також заявив, що сам до переходу на держслужбу і його брат не порушували законодавства, працюючи з венчурними фондами або офшорними компаніями.

"Щодо структурування бізнесу в Україні, то якщо ви подивитеся на корпоративну структуру великого бізнесу, то 99% великого бізнесу в Україні структуровано через фонди або холдингові кампанії. Це стандартна практика володіння і корпоративного управління в Україні. І так структурований бізнес мого брата", - зазначив Шурма.

Він додав, що компанії його брата платять сотні мільйонів гривень податків щорічно. "А все решта – це просто маніпуляції та перекручування фактів. Жодного порушення законодавства чи моральних норм там немає", - наголосив заступник глави ОП.

За словами Шурми, податкова реформа, яку він просуває, у разі затвердження дасть змогу і спростити таке структурування великого бізнесу, і полегшити роботу малого та середнього бізнесу й найманих працівників.


Повністю інтерв'ю заступника глави Офісу президента Ростислава Шурми читайте на сайті агентства "Інтерфакс-Україна" https://interfax.com.ua/news/interview/937470.html

Теги: #бізнес #переговори #офіс

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