Економіка

13:01 27.09.2023

Офіс президента запропонує зміни до законодавства для розблокування підприємств, власники яких перебувають під санкціями, - ЗМІ

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Офіс президента запропонує зміни до законодавства для розблокування підприємств, власники яких перебувають під санкціями, - ЗМІ

Найближчими місяцями в Офісі президента України можуть обговорити і запропонувати зміни до законодавства, які відновлять роботу видобувних підприємств, заблокованих через застосування до їх власників санкцій Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

Про це, відповідаючи на запитання NADRA.INFO, повідомив заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма.

За його словами, в ОП знають про проблему санкційного блокування українських видобувних компаній і "будуть дивитися, як переглядати" норму законодавства, що передбачає зупинення права користування надрами.

"Є сьогодні законодавча норма, яка передбачає позбавлення ліцензій у випадку санкціонування власників компаній. Будемо дивитися, як переглядати цю норму. Це компетенція Верховної Ради, але ми цю проблему знаємо і точно будемо вносити… дискутувати і, мабуть, вносити відповідні законодавчі (зміни)", - сказав Шурма, слова якого наводить видання, додавши, що пропозицію про внесення змін намагатимуться зробити протягом місяця.

 

Теги: #санкції #промисловість #шурма

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