"Укрнафта" почала працювати з мережами BVS, VST і Ovis у сфері паливних карток

ПАТ "Укрнафта" розширює партнерство з автозаправними мережами у сфері паливних карток і підписала договори про міжемітентну програму з учасниками ринку, що мають сильне регіональне представництво.

"Радо вітаємо наших партнерів: мережа BVS, родом із Полтави, налічує 75 АЗК. Мережа VST, родом з Одеси, - 88 АЗС. Мережа Ovis, родом із Харкова, - 43 АЗК", - ідеться в пресрелізі компанії у вівторок.

Скористатися перевагою міжемітентської програми можуть юридичні особи, які мають паливну картку "Укрнафти" NAFTAКартка з грошовим депозитом, або відповідні картки мереж BVS, VST, Ovis.

"Власники паливних карток зможуть отримати потрібну кількість пального в усіх мережах зі знижками від ціни АЗС на дату її відвідування. Для цього використовуються кошти, що розташовані на рахунках, прив'язаних до паливних карток", - зазначили в "Укрнафті".

ПАТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС із 537 станцій, з яких діють 456. Компанія реалізовує комплексну програму відновлення діяльності й оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року "Укрнафта" випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", які реалізовують юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року ставка верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою нині управляє Міноборони. У листопаді 2022 року директором компанії призначено Корецького.