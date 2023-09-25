Економіка

15:51 25.09.2023

Мережа секс-шопів "No Taboo" заявляє про вирішення податкових питань

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Одна з найбільших в Україні мереж інтим-бутиків No Taboo, яку було звинувачено в липні в приховуванні податків, заявила про проходження податкової перевірки та врегулювання податкових питань до неї.

"Мережу магазинів інтимних товарів нещодавно перевіряла податкова. Ми успішно пройшли цю перевірку, були призначені незначні штрафи - від 340 до 1000 грн за відсутність РРО з вимогою встановити їх до жовтня цього року. Тут усе справедливо", - наводяться в повідомленні компанії слова власниці мережі Анжели Запорожець.

За її словами, офіс компанії в Києві згорів у березні 2022 року, тож після повернення бізнесу зі Львова до столиці знадобився час на відновлення бази і техніки, і компанія не встигла вчасно оплатити ліцензію на встановлення РРО.

"Але під час перевірки ми підтвердили рахунками, що ліцензії на РРО було придбано. Перевіряльники взяли це до уваги і врахували", - розповіла власниця секс-шопів.

Зазначається також, що в компанії зайнято й офіційно працевлаштовано 150 осіб, за виплату зарплат яким до бюджетів цього року буде сумарно сплачено 7,8 млн грн податків, а податкова перевірка підтвердила продаж у мережі сертифікованих розмитнених товарів, придбаних в Україні та Європі.

Як повідомлялося, наприкінці липня голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звинуватив No Taboo у приховуванні від оподаткування виторгу в $230 тис. щомісяця і в тому, що персонал офіційно не працевлаштований.

Раніше, 18 липня, ДПС у Києві заявила про виявлення мережі магазинів, у якій під час продажу товару за готівку видавали чеки, що імітують фіскальні, водночас інформацію про такі операції не надсилали до Системи обліку даних РРО.

Зазначалося, що за результатами здійснених контрольно-перевірочних заходів платник податків збільшив показники середньодобового виторгу в мережі на 23%, водночас середньодобові готівкові розрахунки зросли в 10-15 разів.

Згідно з інформацією на сайті компанії "No Taboo", вона працює понад 15 років. У компанії агентству "Інтерфакс-Україна" уточнили, що наразі мережа складається з 45 бутиків у різних містах України, а у квітні минулого року два магазини було відкрито за кордоном - у Валенсії та Барселоні. Крім того, в Україні працюють ще близько десятка магазинів за франчайзингом.

Теги: #бізнес #податки

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