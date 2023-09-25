Україна та Молдова зможуть претендувати на фінансування від ЄС інфраструктурних проєктів уздовж "шляхів солідарності"

Україна та Молдова на однакових із країнами-членами Європейського Союзу умовах зможуть подавати заявки на фінансування інфраструктурних проєктів, розташованих уздовж "шляхів солідарності".

Відповідне оголошення в понеділок у Брюсселі зробила європейський комісар з питань транспорту Адіна Валеан після завершення зустрічі з віцепрем'єр-міністром з питань відновлення, міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександром Кубраковим.

"Завтра ми оголосимо новий конкурс у рамках програми ЄС "З'єднуємо Європу". Вперше Україна та Молдова зможуть подати заявки на фінансування інфраструктурних проєктів (розташованих) уздовж "шляхів солідарності" (проєкт ЄС для забезпечення транспортування української сільгосппродукції). Вони зможуть подавати заявки на тих самих умовах, що й країни ЄС", - повідомила вона.

За словами єврокомісара, Європейська Комісія вже провела попереднє обговорення з українською стороною з подальшим проведенням технічних зустрічей з метою визначити "найкращі проєкти, які будуть профінансовані".

Валеан зазначила, що в ЄК "хочуть забезпечити майбутню інтеграцію залізничної системи України до транспортної системи ЄС шляхом розгортання колій європейського стандарту з метою створення залізничного сполучення через Україну зі Львова до Польщі та до Яс у Румунії". "Інфраструктура, яку ми модернізували за останні 16 місяців, залишиться назавжди. Фізичний зв'язок між ЄС та Україною відкриє ворота для інтеграції України в європейський єдиний ринок ЄС", - переконана вона.

Єврокомісар наголосила, що після того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи, "шляхи солідарності" "стали рятівними для України". "З травня 2022 року до серпня 2023 року "шляхи солідарності" дали змогу Україні експортувати понад 53 млн тонн сільгосппродукції, зокрема близько 48 тонн зернових олійних та інших продуктів. За оцінками, цей експорт приніс Україні близько 38 млрд євро загального прибутку. Водночас Україна імпортувала 34 млн тонн товарів "шляхами солідарності" на суму близько 79 млрд євро", - навела вона статистику.