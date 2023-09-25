Економіка

14:46 25.09.2023

Україна та Молдова зможуть претендувати на фінансування від ЄС інфраструктурних проєктів уздовж "шляхів солідарності"

2 хв читати

Україна та Молдова на однакових із країнами-членами Європейського Союзу умовах зможуть подавати заявки на фінансування інфраструктурних проєктів, розташованих уздовж "шляхів солідарності".

Відповідне оголошення в понеділок у Брюсселі зробила європейський комісар з питань транспорту Адіна Валеан після завершення зустрічі з віцепрем'єр-міністром з питань відновлення, міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександром Кубраковим.

"Завтра ми оголосимо новий конкурс у рамках програми ЄС "З'єднуємо Європу". Вперше Україна та Молдова зможуть подати заявки на фінансування інфраструктурних проєктів (розташованих) уздовж "шляхів солідарності" (проєкт ЄС для забезпечення транспортування української сільгосппродукції). Вони зможуть подавати заявки на тих самих умовах, що й країни ЄС", - повідомила вона.

За словами єврокомісара, Європейська Комісія вже провела попереднє обговорення з українською стороною з подальшим проведенням технічних зустрічей з метою визначити "найкращі проєкти, які будуть профінансовані".

Валеан зазначила, що в ЄК "хочуть забезпечити майбутню інтеграцію залізничної системи України до транспортної системи ЄС шляхом розгортання колій європейського стандарту з метою створення залізничного сполучення через Україну зі Львова до Польщі та до Яс у Румунії". "Інфраструктура, яку ми модернізували за останні 16 місяців, залишиться назавжди. Фізичний зв'язок між ЄС та Україною відкриє ворота для інтеграції України в європейський єдиний ринок ЄС", - переконана вона.

Єврокомісар наголосила, що після того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи, "шляхи солідарності" "стали рятівними для України". "З травня 2022 року до серпня 2023 року "шляхи солідарності" дали змогу Україні експортувати понад 53 млн тонн сільгосппродукції, зокрема близько 48 тонн зернових олійних та інших продуктів. За оцінками, цей експорт приніс Україні близько 38 млрд євро загального прибутку. Водночас Україна імпортувала 34 млн тонн товарів "шляхами солідарності" на суму близько 79 млрд євро", - навела вона статистику.

Теги: #транспорт #зерно #єс #шляхи_солідарності

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:29 25.09.2023
Експорт українського зерна "не ламає" польський ринок - KSE

Експорт українського зерна "не ламає" польський ринок - KSE

12:56 24.09.2023
Польща допоможе Україні наростити експорт свого зерна на зовнішні ринки, але свій залишить закритим - Дуда

Польща допоможе Україні наростити експорт свого зерна на зовнішні ринки, але свій залишить закритим - Дуда

19:55 22.09.2023
На сьогодні є політконсенсус щодо відкриття переговорів для України про вступ до ЄС, але до цього рішення ще дуже багато кроків - Стефанішина

На сьогодні є політконсенсус щодо відкриття переговорів для України про вступ до ЄС, але до цього рішення ще дуже багато кроків - Стефанішина

18:36 22.09.2023
У ЄК з оптимізмом очікують врегулювання суперечки України із сусідами щодо сільгоспекспорту

У ЄК з оптимізмом очікують врегулювання суперечки України із сусідами щодо сільгоспекспорту

17:13 22.09.2023
УДП запустило пілот із транспортування зерна з Нижнього Дунаю до порту Констанца

УДП запустило пілот із транспортування зерна з Нижнього Дунаю до порту Констанца

17:06 22.09.2023
Фон дер Ляєн має намір до кінця року прийняти рішення про можливе висунення своєї кандидатури на посаду голови ЄК

Фон дер Ляєн має намір до кінця року прийняти рішення про можливе висунення своєї кандидатури на посаду голови ЄК

12:07 22.09.2023
Сольський: Зернова суперечка - перша, але не остання економічна дискусія при вступі України до ЄС

Сольський: Зернова суперечка - перша, але не остання економічна дискусія при вступі України до ЄС

20:26 21.09.2023
ЄК не сприймає односторонніх рішень країн ЄС щодо українського сільгоспекспорту

ЄК не сприймає односторонніх рішень країн ЄС щодо українського сільгоспекспорту

18:27 21.09.2023
Судно із зерном, що вийшло з порту "Чорноморськ", досягло турецького порту

Судно із зерном, що вийшло з порту "Чорноморськ", досягло турецького порту

23:55 20.09.2023
Зеленський провів зустріч із главою Єврокомісії, президентом Румунії та віцепрем'єром Болгарії

Зеленський провів зустріч із главою Єврокомісії, президентом Румунії та віцепрем'єром Болгарії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зниження облікової ставки до 20% підтримали 9 членів КМП, ще 2 були за 19% - НБУ

Україна вперше пройде зиму за рахунок газу власного видобутку

Місія МВФ розпочинає дискусії з Україною щодо 2-го перегляду програми EFF

Депопуляція є неминучим сценарієм для України

Прибуток українських банків за 8 міс.-2023 сягнув рекордних 95 млрд грн

ОСТАННЄ

Дерегуляція і детінізація ринку торгівлі вживаних авто не спричинить зростання цін на них - офіційний автобізнес

Мережа секс-шопів "No Taboo" заявляє про вирішення податкових питань

Зниження облікової ставки до 20% підтримали 9 членів КМП, ще 2 були за 19% - НБУ

Україна вперше пройде зиму за рахунок газу власного видобутку

ДП "Ліси України" запускає онлайн-моніторинг за переміщенням транспорту з деревиною

Місія МВФ розпочинає дискусії з Україною щодо 2-го перегляду програми EFF

Депопуляція є неминучим сценарієм для України

Прибуток українських банків за 8 міс.-2023 сягнув рекордних 95 млрд грн

Мінекономіки очікує до кінця 2023 року 7 проєктів страхування військових ризиків від MIGA і DFC

"Укрзалізниця" через відмову страховиків впровадила безкоштовну "Лікарняну касу" для співробітників

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА