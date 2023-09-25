Економіка

14:40 25.09.2023

Україна вперше пройде зиму за рахунок газу власного видобутку

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Україна вперше пройде зиму за рахунок газу власного видобутку

Україна вперше пройде майбутній опалювальний сезон лише за рахунок газу власного видобутку, повідомила НАК "Нафтогаз України" з посиланням на слова голови компанії Олексія Чернишова в понеділок.

"Хочу нагадати, що ми збільшуємо обсяги газу власного видобутку, ці показники зростають. У 2023 році "Нафтогаз" пробурив рекордну кількість нових свердловин, і ми продовжимо цей тренд наступного року. Цю зиму ми плануємо пройти за рахунок газу українського видобутку, і наші розрахунки підтверджують таку можливість", - сказав він в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Як вважає CEO, Україна пройде опалювальний сезон без потрясінь не лише в плані забезпечення газом, а й без змін вартості блакитного палива для населення.

"Ми абсолютно впевнено дивимося в майбутню зиму. Газу в нас достатньо, тарифи стабільні. Відтак, прошу всіх споживачів забезпечувати енергоефективні заходи і поставитися відповідально до цього типу енергії. Тому що це український видобуток, наше з вами спільне досягнення", - зазначив Чернишов.

Як повідомлялося, АТ "Укргазвидобування" (УГВ) ставить за ціль збільшити у 2023 році видобуток природного газу на 1 млрд куб. м - до 13,5 млрд куб. м. У 2022 році "УГВ" видобуло 12,5 млрд куб. м природного газу (товарного), що на 3% менше, ніж 2021-го.

НАК "Нафтогаз України" належить 100% акцій "Укргазвидобування".

 

Теги: #газ #нафтогаз #чернишов

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