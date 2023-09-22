Економіка

18:57 22.09.2023

Зростання ВВП України у II кв.-2023 проти II кв.-2022 становило 19,5% - Держстат

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Зростання ВВП України у II кв.-2023 проти II кв.-2022 становило 19,5% - Держстат

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у другому кварталі 2023 року зріс на 19,5% порівняно з другим кварталом 2022 року після падіння на 10,5% у першому кварталі та 31,4% у четвертому кварталі минулого року.

Згідно з оперативною оцінкою Держстату, оприлюдненою в п'ятницю, порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактора) ВВП у другому кварталі цього року зріс на 0,8%.

Як повідомлялося, загалом за минулий рік ВВП України, за даними Держстату, впав на 29,1%.

Нацбанк України наприкінці липня підвищив прогноз зростання ВВП України у 2023 році з 2% до 2,9%, однак знизив його на 2024 рік з 4,3% до 3,5%. Водночас у другому кварталі цього року він оцінив зростання в 18,1%.

Міністерство економіки прогнозує зростання ВВП України у 2023 році до 4%, а наступного року - на 5%.

Теги: #ввп #держстат

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