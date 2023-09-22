Засідання комітету Багатосторонньої координаційної платформи донорів для України відбудеться 26 вересня - Шмигаль

Чергове засідання керуючого комітету Багатосторонньої координаційної платформи донорів для України відбудеться 26 вересня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"26 вересня відбудеться чергове засідання керівного комітету Багатосторонньої координаційної платформи донорів для України. Це платформа для фінансової стійкості та відновлення України. До керівного комітету платформи входять наші союзники з країн G7 та Європейського Союзу, а його співголовою від України є віцепрем'єр-міністр із відновлення Олександр Кубраков", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

Прем'єр розповів, що ключовими питаннями на порядку денному будуть: допомога з фінансуванням дефіциту бюджету, зокрема необхідність підтримки від партнерів на рівні 42 млрд доларів; потреби швидкого відновлення на 2024 рік, що становитимуть до 15 млрд доларів; можливість формування єдиної карти реформ, тобто приведення вимог отримання фінансової допомоги від різних донорів до єдиного інструменту і плану реформ для України, який впроваджуватиме країна на шляху до Європейського Союзу.