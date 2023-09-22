Tesla планує побудувати в Індії завод із виробництва акумуляторів

Американський автовиробник Tesla має намір побудувати в Індії підприємство з виробництва енергонакопичувачів Powerwall у рамках планів з нарощування присутності в країні, повідомляє MarketWatch.

Наразі Tesla обговорює проєкт з індійським урядом. Компанія розраховує не лише випускати акумулятори, здатні накопичувати енергію від сонячних батарей, а й продавати їх в Індії.

Виробник звернувся до влади з проханням про надання низки пільг, однак не знайшов підтримки. Водночас індійська сторона готова запропонувати субсидії місцевим покупцям енергонакопичувальних пристроїв Tesla, повідомило джерело на умовах анонімності.