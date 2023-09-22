Економіка

14:02 22.09.2023

Tesla планує побудувати в Індії завод із виробництва акумуляторів

1 хв читати
Tesla планує побудувати в Індії завод із виробництва акумуляторів

Американський автовиробник Tesla має намір побудувати в Індії підприємство з виробництва енергонакопичувачів Powerwall у рамках планів з нарощування присутності в країні, повідомляє MarketWatch.

Наразі Tesla обговорює проєкт з індійським урядом. Компанія розраховує не лише випускати акумулятори, здатні накопичувати енергію від сонячних батарей, а й продавати їх в Індії.

Виробник звернувся до влади з проханням про надання низки пільг, однак не знайшов підтримки. Водночас індійська сторона готова запропонувати субсидії місцевим покупцям енергонакопичувальних пристроїв Tesla, повідомило джерело на умовах анонімності.

Теги: #завод #індія #tesla

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:19 15.09.2023
НАЗК внесло індійського виробника діамантів компанію SRK до переліку спонсорів війни

НАЗК внесло індійського виробника діамантів компанію SRK до переліку спонсорів війни

16:17 05.09.2023
В Індії можуть провести голосування про зміну назви країни на Бхарат

В Індії можуть провести голосування про зміну назви країни на Бхарат

20:44 01.09.2023
Єрмак обговорив із послом Індії поглиблення двостороннього співробітництва

Єрмак обговорив із послом Індії поглиблення двостороннього співробітництва

16:54 28.08.2023
Індія планує запустити космічну обсерваторію для вивчення Сонця 2 вересня

Індія планує запустити космічну обсерваторію для вивчення Сонця 2 вересня

19:37 23.08.2023
Індія опублікувала перший знімок із поверхні Місяця

Індія опублікувала перший знімок із поверхні Місяця

00:31 17.08.2023
МЗС України працює над запрошенням на саміт G20 в Індії

МЗС України працює над запрошенням на саміт G20 в Індії

20:20 08.08.2023
OFAC заморозила платежі індійських ювелірів на $26 млн через підозри в купівлі російських алмазів

OFAC заморозила платежі індійських ювелірів на $26 млн через підозри в купівлі російських алмазів

19:13 07.08.2023
У новий завод будматеріалів на Тернопільщині буде інвестовано EUR15 млн

У новий завод будматеріалів на Тернопільщині буде інвестовано EUR15 млн

07:24 06.08.2023
Індійська станція Chandrayaan-3 успішно виведена на навколомісячну орбіту

Індійська станція Chandrayaan-3 успішно виведена на навколомісячну орбіту

07:48 21.07.2023
Rheinmetall має намір захистити майбутній завод в Україні системами ППО у відповідь на погрози РФ

Rheinmetall має намір захистити майбутній завод в Україні системами ППО у відповідь на погрози РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЄК виплатила Україні чергові EUR1,5 млрд із пакета макрофінансової допомоги в EUR18 млрд - комюніке

Україна отримала черговий грант на $1,25 млрд від США через Світовий банк

"Нафтогаз" здійснив виплати за реструктурованими євробондами 2022/2026 - голова НАК

Аргументи торгпреда України вагомі, Польща готова до переговорів - міністр сільського господарства

Ворог здійснив БПЛА-атаку по нафтопереробному заводу в Кременчуку, його роботу припинено

ОСТАННЄ

ЄК виплатила Україні чергові EUR1,5 млрд із пакета макрофінансової допомоги в EUR18 млрд - комюніке

Ворог активізував удари по Бериславському та Херсонському районах, за добу було скинуто 14 керованих авіабомб - ОК "Південь"

Україна отримала EUR1,5 млрд макрофінансової допомоги від ЄС - Шмигаль

Столичний ТРК "Проспект" пройшов перевірку на безбар'єрну доступність

Сольський: Зернова суперечка - перша, але не остання економічна дискусія при вступі України до ЄС

До бюджету громад у I півріччі надійшло понад 85 млн грн туристичного збору - ДАРТ

ЄК не сприймає односторонніх рішень країн ЄС щодо українського сільгоспекспорту

Нові ДБН про укриття можуть підвищити собівартість будівництва житла - думка

Україна отримала черговий грант на $1,25 млрд від США через Світовий банк

Польща сподівається, що Україна не запроваджуватиме ембарго на польські фрукти та овочі - міністр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА