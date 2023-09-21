Економіка

13:22 21.09.2023

IDS Ukraine просить АРМА скасувати результати неправомірно проведеного конкурсу та надати непідсанкційним акціонерам право викупу акцій

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IDS Ukraine просить АРМА скасувати результати неправомірно проведеного конкурсу та надати непідсанкційним акціонерам право викупу акцій

Непідсанкційні акціонери групи компаній IDS Ukraine, що виробляє мінеральну воду під ТМ "Моршинська" і "Миргородська", заявляють, що за умовами контракту обраний Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) управитель має змогу знищити підприємство, сплативши лише 2 млн грн, просять скасувати результати конкурсу і надати акціонерам пріоритетне право викупити акції підприємства.

"Системні порушення прав непідсанкційних акціонерів IDS Ukraine неминуче призведуть до фінансових втрат для державного бюджету та репутаційних втрат української влади в очах міжнародних партнерів, а всі причетні до них посадовці понесуть персональну відповідальність", - ідеться у відкритому листі IDS Ukraine до голови АРМА Олени Думи, оприлюдненому на сайті компанії.

Менеджмент компанії звертає увагу АРМА на те, що в рамках реалізації санкційної політики щодо вилучення активів осіб, пов'язаних із Росією, Україна та її держустанови мають не допускати порушення інтересів і враховувати законні права осіб, щодо яких не застосовано жодних міжнародних або українських обмежувальних заходів.

В IDS Ukraine нагадали, що 100% корпоративних прав компанії торік було заарештовано, після чого попереднє керівництво АРМА провело конкурс із вибору управителя. На думку компанії, конкурс було проведено "з низкою кричущих процесуальних порушень". Його переможцем визнано компанію-конкурента ТОВ "Карпатські мінеральні води" (ТМ "Карпатська джерельна"), яка за умовами контракту, у разі невиконання своїх зобов'язань має сплатити штраф лише 2 млн грн щомісяця.

"Отже, сплативши 2 млн грн на місяць, управитель може взагалі зупинити діяльність IDS Ukraine і отримати всі вигоди від зростання обсягів власного бізнесу на цьому самому ринку. Цілком очевидно, що нормально працюючий бізнес IDS Ukraine принесе більше користі Україні, ніж таке зовнішнє "управління" ним", - наголошується в повідомленні.

На думку менеджменту компанії, це може свідчити, що керівництво АРМА намагаються ввести в оману щодо реальних обставин справи та ризиків для державних інтересів.

"Вашими руками зараз намагаються віддати "Моршинську" рейдерам, які за безцінь зроблять на ній собі бізнес, позбавивши державу таких необхідних під час війни бюджетних надходжень", - наголошується у зверненні.

Виробник "Моршинської" просить звернути увагу на те, що законопроєкт №6233 не вирішує питання юридично бездоганної конфіскації активів підсанкційних осіб у компаніях із такою структурою власності, як IDS Ukraine.

"Головним джерелом ризику, що загрожує держінтересам, є не вимога законодавства узгоджувати дії щодо активів із підсанкційними акціонерами, а порушення прав непідсанкційних акціонерів. Фрідман опосередковано має стосунок лише до 18,23% корпоративних прав IDS Ukraine. Тоді як 50,01% корпоративних прав нашої компанії належать акціонерам, щодо яких не застосовано жодних санкцій. Зокрема, це громадяни Великої Британії, України та уряд Грузії", - наголошується в листі.

В IDS Ukraine наголосили, що від початку війни всі підсанкційні особи відсторонені від управління компанією, нею керує команда українських топменеджерів, які працюють тут по 20 років - набагато довше, ніж Фрідман із партнерами є її акціонерами. Зокрема, українську Раду директорів очолює Всеволод Білас, який свого часу розпочав виробництво "Моршинської" і є акціонером IDS Ukrainе".

У відкритому листі IDS Ukraine пропонує можливий формат усунення порушень прав непідсанкційних акціонерів шляхом внесення законодавчих змін, які передбачають надання таким акціонерам пріоритетного права бути управителями заарештованих і переданих до АРМА активів підсанкційних осіб.

"Йдеться про внесення змін до закону "Про АРМА" (коригування ст. 21 або доповнення ст. 21-1), згідно з якими до початку конкурсного відбору управителя держава має запропонувати співвласникам відповідних активів узяти їх в управління. Потім за наявності охочих передати їм актив в управління. Бо і держава, і акціонери зацікавлені в стабільній роботі бізнесу та максимізації його ринкової вартості, тобто наші інтереси збігаються", - наголошують в IDS Ukraine.

Компанія закликала керівника АРМА розглянути на базі IDS Ukraine пілотний проєкт для апробації такого рішення. Першим кроком до цього має стати скасування проведеного з порушеннями конкурсу з відбору управителя активів компанії.

Як повідомлялося, Бюро економічної безпеки (БЕБ) України 23 листопада 2022 року повідомило про арешт корпоративних прав росіян-акціонерів IDS Ukraine задля уникнення виведення ними з України активів семи підприємств із виробництва та реалізації питної води. За даними БЕБ, зазначені підприємства перебувають у їхній фактичній власності через підконтрольну офшорну компанію-нерезидента.

АРМА оголошувало про перемогу "Карпатських Мінеральних Вод" в організованому агентством конкурсі з вибору управителя заарештованими активами виробників і дистриб'юторів мінеральних вод, зокрема, "Моршинської". Після оцінки заарештованих корпоративних прав із переможцем відбору планують укласти договір управління.

IDS Ukraine - українська група компаній, заснована 1996 року, найбільший національний виробник бутильованих вод. До складу холдингу входить Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", "Миргородський завод мінеральних вод", дистриб'юторська компанія "ІДС" і оператор доставки води "ІДС Аква Сервіс".

ГК володіє торговими марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" і "Аква Лайф".

Теги: #звернення #арма #ids_ukraine

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