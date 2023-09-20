Економіка

17:36 20.09.2023

Словаччина вважає запропоновану Україною систему контролю імпорту зерна цілком прийнятною

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Словаччина вважає запропоновану Україною систему контролю імпорту зерна цілком прийнятною

Словаччина вже вивчає запропоновану Україною систему контролю імпорту українського зерна і вважає її цілком прийнятною, повідомив міністр сільського господарства та розвитку села Словацької Республіки Йозеф Біреш під час онлайн-зустрічі з міністром аграрної політики і продовольства України Миколою Сольським у середу.

Згідно з повідомленням пресслужби Мінагрополітики, співрозмовники обговорили питання співробітництва в аграрній галузі між двома країнами, зокрема, запропонований Україною Єврокомісії план дій щодо експорту української сільськогосподарської продукції.

Біреш нагадав, що Словаччина з початку повномасштабного вторгнення Росії активно допомагає Україні, зокрема аграрному сектору. Він також наголосив на важливості обопільного розуміння питання експорту сільгосппродукції.

Сольський подякував колезі за підтримку Словаччиною України.

Міністри домовилися якомога швидше доопрацювати план, а також координувати ситуацію і зберігати конструктивні відносини між країнами.

Як повідомлялося, Єврокомісія 2 травня запровадила тимчасове обмеження на імпорт української сільгосппродукції до п'яти держав-членів ЄС - Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини. Ті стверджували, що українське зерно б'є по їхньому ринку і шкодить фермерам. 5 червня обмежувальні заходи було пролонговано до 15 вересня.

Після зняття обмежень на імпорт української агропродукції Польща, Угорщина і Словаччина ввели односторонні заборони. Польща розширила список заборонених до імпорту продуктів за рахунок борошна і круп. Угорщина довела цей список до 24 товарних позицій.

Теги: #україна #словаччина #агропродукція

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