ДТЕК відновив 3 із 5 зруйнованих енергоблоків і планує вивести з консервації 500 МВт потужностей - виконавчий директор

"ДТЕК Енерго" під час підготовки до опалювального сезону вдалося відновити три із п'яти зруйнованих ворожими обстрілами енергоблоків ТЕС, додатково компанія планує розконсервувати ще 500 МВт теплових генерувальних потужностей.

Про це повідомив виконавчий директор "ДТЕК" Дмитро Сахарук під час Business Breakfast із Володимиром Федоріним у Forbes Ukraine в середу.

"Ми робили все можливе, щоб повернути пошкоджені енергоблоки назад в енергосистему. Є успіхи в цьому - три блоки ми повернули в роботу", - сказав він.

Водночас залишаються ще два зруйнованих енергоблоки, які компанія не встигне відновити до початку зими через значні пошкодження.

"У нас є ще два блоки, які ми не встигнемо зробити до зими, тому що вони дуже сильно зруйновані. Необхідно дуже багато часу, щоб це зробити. Ми будемо цим займатися, у планах це є, однак до початку зимового періоду ми їх зробити не встигнемо", - доповнив виконавчий директор.

Також, за його словами, енергохолдинг планує вивести з консервації та запустити в роботу додатково ще 500 МВт теплової генерації.

"Це не дешевше, ніж відновлення зруйнованих енергоблоків, - це просто швидше. На ці блоки можна перенести обладнання з тих блоків, які не можуть бути запущені в експлуатацію. 500 МВт ми плануємо повернути в роботу", - сказав Сахарук.

Він пояснив, що оцінити ступінь надійності цих енергоблоків складно, оскільки їх було законсервовано через їхній технічний стан, проте в умовах війни їх необхідно використовувати як додатковий ресурс.

"В умовах війни, в умовах того, що кожен мегават важливий, потрібно використовувати все. По суті, ми всі доступні ресурси залучаємо, щоб пройти зиму, і навіть такі нетрадиційні, до яких ми б не думали вдаватися, якби не було війни", - наголосив Сахарук.

Крім того, за його словами, компанія займається переведенням блоків з антрациту на вугілля газової групи: один такий енергоблок перевели на іншу марку палива в нинішньому сезоні.

Також, за словами виконавчого директора, енергохолдинг з початку 2023 року запустив 15 нових шахтних лав із запланованих до кінця року 27-ми.

"Вугіллям ми забезпечуємо себе і матимемо можливість частково продавати його компанії "Центренерго", якщо їй знадобиться, та іншим споживачам. Тобто щодо вугілля я проблем не бачу", - констатував він.

У рамках підготовки до опалювального періоду енергетики "ДТЕК Енерго" очистили від лісу 6 тис. км ліній електропередачі (ЛЕП), оглянули та відремонтували 130 тис. км ЛЕП і відремонтували майже 1,5 тис. підстанцій різних класів напруги.

Як поінформував Сахарук, енергохолдинг загалом витратив на підготовку до зими майже 11 млрд грн.

"Якщо виключити дронові та ракетні обстріли, то ми маємо шанси пройти зиму нормально", - констатував він.

Як повідомлялося з посиланням на фінансову звітність "ДТЕК Енерго", опубліковану на Лондонській фондовій біржі, виторг компанії в першому півріччі 2023 р. знизився на 6,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 29,9 млрд грн.

Згідно зі звітом, чистий прибуток компанії за 6 місяців 2023 р. становив 6,23 млрд грн проти чистого збитку 1,41 млрд грн за аналогічний період минулого року.