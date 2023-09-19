Економіка

16:49 19.09.2023

"Укрзалізниця" просить уряд дозволити продаж 25-30% металобрухту на експорт за прямими договорами

2 хв читати
"Укрзалізниця" просить уряд дозволити продаж 25-30% металобрухту на експорт за прямими договорами

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) звернулося до Кабінету Міністрів із проханням дозволити продаж частини брухту чорних металів великим світовим виробникам продукції ГМК за прямими договорами без мита на вивезення, встановлене на рівні EUR180/тонна, повідомив голова правління УЗ Євген Лященко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Є ідея реалізовувати частину брухту на експорт за цінами зовнішнього ринку, які зараз у 2-2,5 раза вищі за ціни внутрішнього ринку. Ще у квітні ми офіційно звернулися до уряду з пропозиціями щодо коригування порядку управління майном УЗ, згідно з якими пропонуємо дозволити продати частину брухту великим світовим виробникам продукції ГМК за прямими двосторонніми угодами без мита (з 2021 року експортне мито для металобрухту встановлено на рівні EUR180/тонна - ІФ-У)", - сказав Лященко.

За його словами, пропозиції також подавалися в плані виходу на беззбитковість у рамках доопрацювання фінансового плану.

Брухт буде запропоновано найбільшим європейським виробникам ArcelorMittal, Voestalpine, U.S. Steel, Moravia Steel та іншим за двосторонніми договорами.

"Продавати через посередників, через комерційні компанії — це непрозоро й може містити корупційні ризики. Ми зацікавлені в тому, щоб контракти були прямими", - сказав глава УЗ.

Згідно з розрахунками, на експорт держкомпанія може продавати 25-30% наявного брухту.

Запаси брухту УЗ станом на початок року становили 184 тис. тонн.

Раніше повідомлялося, що АТ "Укрзалізниця" виставила на аукціон у системі "Прозорро.Продажі" 55 тис. тонн брухту чорних металів. Це найбільша загальна кількість металобрухту, яку було виставлено на продаж від початку повномасштабного вторгнення. Від продажу обсягу планується виручити щонайменше 347 млн грн.

Проведення аукціонів заплановане на 18-20 вересня 2023 року.

Теги: #укрзалізниця #лященко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:32 19.09.2023
"Укрзалізниця" прогнозує вихід на беззбитковість і прибуток за підсумками 9 місяців і 2023 р.

"Укрзалізниця" прогнозує вихід на беззбитковість і прибуток за підсумками 9 місяців і 2023 р.

16:20 19.09.2023
Надходження від продажу на експорт металобрухту закладені в наш план виходу на беззбитковість - голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко

Надходження від продажу на експорт металобрухту закладені в наш план виходу на беззбитковість - голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко

01:49 19.09.2023
Пасажири "Укрзалізниці" пожертвували понад 1 млн гривень на дрони - Федоров

Пасажири "Укрзалізниці" пожертвували понад 1 млн гривень на дрони - Федоров

14:16 14.09.2023
"Укрзалізниця" восени запустить поїзд Рава-Руська - Варшава

"Укрзалізниця" восени запустить поїзд Рава-Руська - Варшава

19:48 11.09.2023
У вересні низка пасажирських поїздів "Укрзалізниці" до Рахова та Ясіні змінять маршрути у зв'язку з ремонтними роботами

У вересні низка пасажирських поїздів "Укрзалізниці" до Рахова та Ясіні змінять маршрути у зв'язку з ремонтними роботами

15:53 07.09.2023
"УЗ" остаточно дерусифікувала залізничні квитки і продовжує дерусифікувати інфраструктуру - мовний омбудсмен

"УЗ" остаточно дерусифікувала залізничні квитки і продовжує дерусифікувати інфраструктуру - мовний омбудсмен

19:44 01.09.2023
"Укрзалізниця" отримає EUR100 млн від ЄІБ за угодою від 2016 року

"Укрзалізниця" отримає EUR100 млн від ЄІБ за угодою від 2016 року

18:45 28.08.2023
Українська та польська залізниці домовилися про спільний розвиток перевезень

Українська та польська залізниці домовилися про спільний розвиток перевезень

17:54 25.08.2023
УЗ реконструює вокзал на ст. Гребенне для запуску ще одного рейсу до/з Польщі

УЗ реконструює вокзал на ст. Гребенне для запуску ще одного рейсу до/з Польщі

13:47 19.08.2023
Угорщина вкотре тимчасово скасувала поїзди в Україну - Укрзалізниця

Угорщина вкотре тимчасово скасувала поїзди в Україну - Укрзалізниця

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мінагрополітики озвучило принципи системи обмеження експорту українського зерна до ЄС

За два роки антикорупційний та економічний ефект цифровізації становить понад 16 млрд грн - Шмигаль

Якщо Польща та Угорщина не скасують заборони на українську агропродукцію, Україна заборонить імпорт низки товарів із цих країн - Шмигаль

Прем'єр Хорватії заявив, що не імпортуватиме українське зерно

Румунія високо оцінила представлений Україною план з експорту зерна

ОСТАННЄ

"Київтеплоенерго" готує найбільшу котельню Дніпровського району до зими

Мінагрополітики озвучило принципи системи обмеження експорту українського зерна до ЄС

За два роки антикорупційний та економічний ефект цифровізації становить понад 16 млрд грн - Шмигаль

Якщо Польща та Угорщина не скасують заборони на українську агропродукцію, Україна заборонить імпорт низки товарів із цих країн - Шмигаль

Прем'єр Хорватії заявив, що не імпортуватиме українське зерно

В Україні залишаються знеструмленими 406 населених пунктів, у понеділок продовжилися обмеження ВДЕ-генерації - "Укренерго"

Румунія високо оцінила представлений Україною план з експорту зерна

Після тестування системи контролю імпорту українського зерна Словаччина буде готова скасувати заборону

Україна подала до СОТ позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини, які заборонили імпорт української агропродукції

Польща, Угорщина і Словаччина відмовилися від роботи Координаційної платформи ЄК щодо українського зерна через можливе подання Україною позову до СОТ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА