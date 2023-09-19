"Укрзалізниця" просить уряд дозволити продаж 25-30% металобрухту на експорт за прямими договорами

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) звернулося до Кабінету Міністрів із проханням дозволити продаж частини брухту чорних металів великим світовим виробникам продукції ГМК за прямими договорами без мита на вивезення, встановлене на рівні EUR180/тонна, повідомив голова правління УЗ Євген Лященко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Є ідея реалізовувати частину брухту на експорт за цінами зовнішнього ринку, які зараз у 2-2,5 раза вищі за ціни внутрішнього ринку. Ще у квітні ми офіційно звернулися до уряду з пропозиціями щодо коригування порядку управління майном УЗ, згідно з якими пропонуємо дозволити продати частину брухту великим світовим виробникам продукції ГМК за прямими двосторонніми угодами без мита (з 2021 року експортне мито для металобрухту встановлено на рівні EUR180/тонна - ІФ-У)", - сказав Лященко.

За його словами, пропозиції також подавалися в плані виходу на беззбитковість у рамках доопрацювання фінансового плану.

Брухт буде запропоновано найбільшим європейським виробникам ArcelorMittal, Voestalpine, U.S. Steel, Moravia Steel та іншим за двосторонніми договорами.

"Продавати через посередників, через комерційні компанії — це непрозоро й може містити корупційні ризики. Ми зацікавлені в тому, щоб контракти були прямими", - сказав глава УЗ.

Згідно з розрахунками, на експорт держкомпанія може продавати 25-30% наявного брухту.

Запаси брухту УЗ станом на початок року становили 184 тис. тонн.

Раніше повідомлялося, що АТ "Укрзалізниця" виставила на аукціон у системі "Прозорро.Продажі" 55 тис. тонн брухту чорних металів. Це найбільша загальна кількість металобрухту, яку було виставлено на продаж від початку повномасштабного вторгнення. Від продажу обсягу планується виручити щонайменше 347 млн грн.

Проведення аукціонів заплановане на 18-20 вересня 2023 року.