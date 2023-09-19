Економіка

14:48 19.09.2023

Мінагрополітики озвучило принципи системи обмеження експорту українського зерна до ЄС

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Мінагрополітики озвучило принципи системи обмеження експорту українського зерна до ЄС

Довгоочікуване рішення Європейської Комісії щодо скасування обмежень на експорт української агропродукції із запровадженням додаткових заходів контролю є конструктивним, Україна вдячна за таку позицію, заявив міністр аграрної політики і продовольства Микола Сольський.

"У нас є довгоочікуване рішення Єврокомісії, обмеження знято. І ми вдячні за конструктивну позицію", - процитувала пресслужба міністерства його онлайн-виступ на засіданні аграрного комітету Європарламенту.

Як зазначив Сольський, згідно з новими умовами, Україна впродовж 72 годин напрацювала та представила Європейській Комісії план дій щодо контролю за експортом. Пропозиція української сторони, на його думку, має розрядити ситуацію.

"Згідно з нашим планом дій, Україна контролюватиме та регулюватиме експорт таким чином: ми узгоджуємо з Єврокомісією та країнами-імпортерами необхідний перелік та обсяг аграрної продукції з чотирьох культур, вони, своєю чергою, визначають, чи готові приймати ці культури, коли та в яких обсягах. Лише після цього ми видаємо дозволи нашим підприємствам на експорт тієї чи іншої продукції. Тобто Україна контролює свій експорт і погоджує його з приймаючими країнами", - наголосив міністр.

Він також повідомив, що Кабінет Міністрів України у вівторок схвалив нову процедуру експорту певних видів продукції до окремих держав-членів ЄС. У ній передбачено, що чотири культури (кукурудза, ріпак, соняшник, пшениця), які йдуть у режимі експорту до п'яти держав, мають отримати ліцензію Міністерства економіки за узгодженням із Міністерством аграрної політики та продовольства.

"Ми віримо, що така схема роботи задовольнить усі сторони. І навіть три країни, які зараз виступають проти українського аграрного експорту, також долучаться до цього плану. Оскільки в усіх нас одна мета - перемога в цій страшній війні. А для цього мають бути взаєморозуміння і взаємопідтримка", - наголосив міністр агрополітики.

Як повідомлялося, Україна 18 вересня на засіданні координаційної групи при Європейській Комісії з експорту українських агротоварів презентувала систему гарантій контролю українського зерна. Польща, Угорщина та Словаччина відмовилися від участі в засіданні через подання Україною до Світової організації торгівлі позову з вирішення спору з цими державами через запровадження ними односторонніх обмежувальних заходів проти імпорту українських агротоварів після 15 вересня. Польща додала до списку до заборонених для імпорту української пшениці, ріпаку, соняшнику та кукурудзи ще крупи та шроти. Угорщина розширила список заборонених товарів до 24 найменувань.

Теги: #зерно #єс #мінагрополітики

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