Якщо Польща та Угорщина не скасують заборони на українську агропродукцію, Україна заборонить імпорт низки товарів із цих країн - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловив припущення щодо ухвалення рішення про заборону імпорту певних категорій товарів із Польщі та Угорщини, якщо ті не погодяться на узгоджені з Європейською комісією заходи та не скасують односторонніх заборон щодо української агропородукції.

"Україна судитиметься у Світовій організації торгівлі проти Польщі, Угорщини та Словаччини через односторонні обмеження на імпорт української агропродукції. Водночас наш уряд пропонує ЄС та країнам-сусідам компромісний сценарій. Ми вже представили Європейській комісії план дій щодо контролю над експортом 4 груп агротоварів з України", - написав Шмигаль у телеграм-каналі у вівторок.

На його думку, такий контроль допоможе запобігти будь-яким спотворенням ринку в сусідніх державах-членах ЄС. "Зокрема, плануємо ухвалити постанову, що передбачатиме, що товари, які надходитимуть у режимі експорту до 5 держав-сусідів, отримуватимуть верифікацію та погодження від українського Міністерства економіки", - розповів він.

За словами прем'єра, Україна вже подала формальний запит до Польщі, Угорщини та Словаччини про порушення норм Світової організації торгівлі.

"Також ми починаємо антидискримінаційне розслідування проти недружніх дій цих країн у торговельній сфері на основі статистики 2023 року. Якщо Польща та Угорщина не погодяться на узгоджені з Єврокомісією заходи та не скасують односторонні заборони щодо наших товарів, ми ухвалимо рішення щодо заборони імпорту до України певних категорій товарів із зазначених країн", - наголосив Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що подальше блокування українського аграрного експорту країнами-сусідами вдарить по економіці, фінансах, податкових надходженнях і робочих місцях країни, а таке блокування також зіграє на руку російському плану влаштувати чергову світову продовольчу кризу.

"Ми вкотре закликаємо наших сусідів відмовитися від шкідливих і неправомірних обмежень, від політичного популізму і стати на шлях конструктивного діалогу, від якого справді виграють усі", - підсумував він.