Економіка

15:17 18.09.2023

Болгарські фермери протестують проти відновлення імпорту зерна з України

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Болгарські фермери протестують проти відновлення імпорту зерна з України

Болгарські фермери заблокували десятки автодоріг і прикордонних переходів у країні в рамках загальнонаціональної акції протесту проти скасування заборони на імпорт зерна з України, повідомляють у понеділок болгарські ЗМІ.

Наразі заблоковано понад 40 важливих точок на дорогах Болгарії. Віцеголова Асоціації виробників зерна Георгій Мілев закликав жителів країни утриматися від поїздок, оскільки дороги перекриті важкою сільськогосподарською технікою.

Демонстранти вимагають запровадження заборони на імпорт до Болгарії зерна та іншої агропродукції з України, термінової виплати державної допомоги, а також відставки уряду.

Наразі невідомо, скільки триватиме блокування доріг. Раніше повідомлялося, що протести 18 вересня будуть сфокусовані на перекритті доріг, тоді як 19 вересня протестувальники планують вирушити до будівлі кабміну в Софії.

Представники 26 галузевих організацій аграрного сектору зазначають, що скасування заборони на імпорт агропродукції з України негативно вплинуло на 900 тис. осіб у Болгарії.

При цьому під час пресконференції в неділю, присвяченій майбутнім протестам, прем'єр-міністр Болгарії Николай Денков заявив, що основну проблему, з якою борються фермери, вже розв'язано, оскільки Україна надала Єврокомісії тимчасові обмеження на експорт сільгосппродукції для кожної країни ЄС.

У суботу Денков також заявив, що після зняття заборони на імпорт зерна з України виробники зерна почали "поводитися, як терористи", а з такими людьми він "переговорів не веде".

У п'ятницю Єврокомісія оголосила про припинення дії обмежувальних заходів щодо експорту українського зерна та інших продуктів харчування до ЄС. Пізніше про запровадження власних заборон заявила влада Польщі, Угорщини та Словаччини. Болгарія таких заходів не вживала.

Теги: #зерно #болгарія

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