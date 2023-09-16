Економіка

15:08 16.09.2023

Словаччина заборонила імпорт агропродукції з України до кінця року

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Словаччина заборонила імпорт агропродукції з України до кінця року

Уряд Словаччини ухвалив рішення щодо продовження заборони на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України до кінця року, заявив прем'єр-міністр Людовіт Одор.

"Єврокомісія не продовжила заборону на імпорт чотирьох товарів з України, зокрема пшениці, після 15 вересня, тому уряд ухвалив рішення заборонити їхній імпорт на національному рівні. І це до кінця року і за тими самими чотирма товарами, тобто пшеницею, кукурудзою, ріпаком і насінням соняшнику. Ми повинні запобігти надмірному тиску на словацький ринок, щоб залишатися справедливими щодо вітчизняних фермерів", - сказав Одор, повідомляє видання Aktuality.

За його словами, цей крок уряду також є реакцією на аналогічний підхід Польщі та Угорщини. Одор наголосив, що словацький уряд продовжить інтенсивну роботу з Європейською комісією та країнами-членами Європейського Союзу задля пошуку загальноєвропейського та системного рішення, доки діє національна заборона на імпорт цих чотирьох товарів. Він заявив про готовність уряду скасувати заборону в такому разі.

У Міністерстві сільського господарства та розвитку сільських територій Словаччини додали, що це рішення пов'язане із захистом внутрішнього ринку і є логічною реакцією на практику сусідніх країн, які приймають односторонні заборони на імпорт.

"Заборона не поширюється на транспортування товарів через нашу територію, що виражає нашу солідарність з Україною та розміщення її товарів на цільових ринках", - додали в міністерстві.

 

Теги: #зерно #імпорт #словаччина

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