Єврокомісія не продовжила заборону на ввезення українських зернових до Польщі, Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини за умови дотримання Україною певних заходів

Європейська комісія не подовжує тимчасові обмежувальні заходи на ввезення українських зернових до Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини та Болгарії за умови дотримання Україною заходів, які дадуть змогу уникнути нового стрибка зерна.

Про це йдеться в повідомленні Європейської комісії, поширеному в п'ятницю в Брюсселі.

"Чинні заходи закінчуються сьогодні. Україна погодилася запровадити будь-які правові заходи (включно з, наприклад, системою експортного ліцензування) протягом 30 днів, щоб уникнути стрибків зерна. До цього часу Україна має вжити з 16 вересня 2023 року ефективних заходів з контролю за експортом чотирьох груп товарів, щоб запобігти будь-яким ринковим викривленням у сусідніх державах-членах. Україна подасть План дій на платформу не пізніше закриття робочого дня в понеділок, 18 вересня 2023 року", - йдеться в повідомленні.

Крім того, наголошується, що Європейська комісія та Україна слідкуватимуть за ситуацією за допомогою Координаційної платформи, яка функціонує на сьогодні, щоб "мати можливість реагувати на будь-які непередбачувані ситуації". "Європейська комісія утримуватиметься від запровадження будь-яких обмежень доти, доки діятимуть і повністю працюватимуть ефективні заходи з боку України", - наголошують у ЄК.

Передуючи цьому рішенню, у повідомленні йдеться, що Європейська комісія проаналізувала дані, пов'язані з впливом експорту чотирьох категорій сільськогосподарської продукції на ринок ЄС. "Вона дійшла висновку, що завдяки роботі Координаційної платформи та тимчасовим заходам, запровадженим 2 травня 2023 року, ринкові викривлення в п'яти державах-членах, що межують з Україною, зникли. Конструктивний настрій усіх учасників платформи допоміг вирішити конкретні проблеми та забезпечив потік і навіть зростання експорту до третіх країн за межами ЄС", - констатували в ЄК.