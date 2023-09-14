ГК "Прометей" відкрила офіс у Єгипті та довела продаж зерна через нього до 100-150 тис. тонн/місяць

Група компаній "Прометей" відкрила офіс у Єгипті, що дає їй змогу щомісяця реалізовувати 100-150 тис. тонн зернових і олійних культур, повідомив голова правління компанії Рафаель Гороян у четвер у рамках міжнародної конференції "Black Sea Grain & Oil-2023. Шлях до відновлення".

"Дистрибуція виявилася дуже вигідною, тому що логістика до Єгипту з України під час війни через Дунай - це найкоротше плече. Плюс ми продаємо (агротовари - ІФ-У) за єгипетські фунти, маємо відносини з місцевими агровиробниками, покупцями і федеральними корпораціями", - сказав Гороян.

За його інформацією, єгипетський офіс ГК "Прометей" реалізує 50-60% агротоварів, імпортованих з України. Решту товару купують із Бразилії, Аргентини, низки європейських країн. "Єгипетський офіс "Прометея" становить активну конкуренцію Росії та її товарам в Африці, продаж якої не такий вже й хороший через санкції", - пояснив Гороян.

"Мій проєкт під час війни (ІФ-У) став серйозним челенджем для нашої компанії. Ми дуже швидко змогли оптимізувати свої зусилля, швидко змістили всі довгострокові плани, інвестиції та мрії. Ми зайнялися оптимізацією і підняли її на дуже серйозний рівень", - пояснив голова правління ГК "Прометей".

За його інформацією, на початку війни в структурі "Прометея" діяло 34 елеватори в Миколаївській, Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Запорізькій, Сумській, Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях, потужності яких сягали 2 млн тонн. Під час війни вісім елеваторів опинилися на окупованих територіях. Після деокупації чотири з них вдалося повернути.

Гороян розповів, що "Прометею" під час війни допомогла розгалуженість системи елеваторів і розташування їх у різних регіонах країни. "Маневреність мережі елеваторів дала змогу компанії зберегти прибутковість і наростити ефективність за умови, що на початку війни втрати компанії сягали близько $40 млн. Ми змогли за півтора-два роки відпрацювати ці збитки і сьогодні вийшли в бій", - сказав він.

ГК "Прометей" протягом 2022-2023 років спромоглася придбати ще 4 елеватори, а також повністю оновити автопарк, який наразі налічує 70 одиниць вантажного автотранспорту та 54 залізничні вагони.

"Ми інвестували в логістику і це була найвигідніша позиція на той момент (у період початку війни - ІФ-У). Термін окупності машин становив приблизно півтора року", - пояснив він.

Гороян оцінив частку ГК "Прометей" в експорті зерна до війни на рівні 1,5%, а нині, завдяки маневреності, вона досягла 5%. Основний експорт здійснюється через порт Рені на Дунаї, що дає змогу доставляти зерно суднами невеликої тоннажності, які добре приймає Єгипет.

За інформацією Горояна, ГК "Прометей" приділяє велику увагу своїй бізнес-репутації. "Ми намагаємося, щоб наші інвестори, банки, були нами максимально задоволені. Наш рейтинг серед банківських інституцій зростає, оскільки навіть в умовах війни ми гасимо відсотки за кредитами, пролонгуємо контракти, гасимо тіло кредитів", - пояснив він і додав, що в "Прометей" кредитується лише в Україні, де "найдешевші гроші", а зарубіжні банки побоюються військових ризиків в Україні.

Гороян також відзначив поліпшення відносин і готовність до співпраці в бізнес-колах України після виходу з ринку великих транснаціональних компаній.

Основною проблемою сучасного АПК Гороян назвав "тінізацію" ринку, яка, за його оцінками, досягла 80%. Окрім військових ризиків її причиною є неповернення державою ПДВ. Гороян пояснив, що трейдери не готові втрачати ці фінанси і перекладають їх на аграріїв, усі складові бізнесу яких уже подорожчали і фінансуються виключно з їхніх особистих коштів.

"У сезоні-2023 зерновий аграрний бізнес уже став збитковим. Якщо держава не скоригує свою політику, в країні відбудеться низка банкрутств в агросекторі", - попередив голова правління ГК "Прометей".

ГК "Прометей" надає послуги зі зберігання, доробки та логістики сільгоспкультур. До російської агресії володіла 34 елеваторами в Миколаївській, Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Запорізькій, Сумській, Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

За підсумками 2021 року група компаній планувала отримати $45 млн EBITDA, тоді як 2020 року цей показник сягнув $32,6 млн, 2019 року - $30,5 млн.

"Прометей" протягом 2023 року планує збільшити земельний банк із 20 тис. га до 50 тис. га, а в перспективі наростити його до 100 тис. га.