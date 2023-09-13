Економіка

14:57 13.09.2023

В Україні хочуть зменшити податкове навантаження на випадки страхування життя і здоров'я волонтерів - Шуляк

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В Україні хочуть зменшити податкове навантаження на випадки страхування життя і здоров'я волонтерів - Шуляк

У Верховній Раді в середу зареєстровано законопроєкт №10040 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки волонтерської діяльності в умовах воєнного стану", метою якого є запровадження сприятливого податкового законодавства у випадках страхування життя і здоров'я волонтерів неприбутковими організаціями, що залучають їх до своєї діяльності.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомила голова парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк (партія "Слуга народу").

Вона зазначила, що наразі, відповідно до закону, організації та установи, які залучають волонтерів, мають право страхувати їхнє життя та здоров'я на період їхньої волонтерської діяльності. Однак, згідно з положеннями Податкового кодексу, до сум, які оподатковуються податком на доходи фізичних осіб, належать, зокрема, суми страхових платежів за договорами страхування життя та здоров'я волонтерів.

"У разі залучення волонтерів неприбутковою організацією вона є податковим агентом з ПДФО при наданні волонтеру доходу у вигляді сплачених страхових внесків, а також зобов'язана нараховувати, утримувати та сплачувати ПДФО до бюджету з такого "доходу" волонтера. Крім того, такі виплати зі страхування волонтера є об'єктом оподаткування військовим збором. Такі положення податкового законодавства не відповідають світовій практиці регулювання відповідної сфери, а також є однією з головних причин, чому в Україні відсутня практика страхування життя та здоров'я волонтерів неприбутковими організаціями та установами", - зазначила народний депутат.

Міжнародний досвід страхування волонтерів вказує на те, що таке страхування необхідне за умови пом'якшення оподаткування, пояснює Шуляк.

Згідно із законопроєктом запропоновано виключити з розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків:

одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності волонтера внаслідок поранення, отриманого під час надання волонтерської допомоги при здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України;

витрат неприбуткової організації, що залучає до своєї діяльності волонтерів, або іншої неприбуткової організації, яка виступає як страхувальник, на страхові платежі в межах договорів страхування життя та здоров'я волонтерів на період здійснення ними волонтерської діяльності.

"Це надасть змогу активно залучати кошти іноземних неурядових організацій для фінансування проєктів зі страхування життя та здоров'я волонтерів українськими страховими компаніями - платниками податків, які наповнюють держбюджет податковими платежами. Тому ухвалення цього законопроєкту матиме позитивний вплив на бюджет", - сказала Шуляк.

На її думку, такі зміни матимуть позитивний вплив на розвиток волонтерського руху в Україні у воєнний та повоєнний періоди. Запропоновані зміни будуть одним із елементів приведення практики організації волонтерської діяльності до європейських стандартів та визначать умови для мінімальних соціальних гарантій для волонтерів, які можуть постраждати в будь-якому куточку України.

Теги: #страхування #волонтери #законопроєкт

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