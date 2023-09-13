Економіка

13:31 13.09.2023

Виробництво тепла на когенераційних установках потужністю до 3 МВт не потребує ліцензування - НКРЕКП

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Виробництво тепла на когенераційних установках потужністю до 3 МВт не потребує ліцензування - НКРЕКП

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і компослуг (НКРЕКП), звільнила від ліцензування діяльність із виробництва теплової енергії на когенераційних установках електричної та теплової потужністю до 3 МВт (2,6 Гкал/год), які використовуються як резервне джерело енергії під час відключень електропостачання для об'єктів критичної інфраструктури.

Рішення регулятора закріплено згідно з постановою "Про внесення зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії", ухваленою на засіданні комісії 12 вересня.

"Діяльність з виробництва теплової енергії не підлягає ліцензуванню, якщо виробництво здійснюється когенераційними установками, сумарна номінальна активна електрична потужність (сумарна встановлена теплова потужність) яких не перевищує 3 МВт (2,6 Гкал/год) та які використовуються як резервне джерело енергії під час відключень електропостачання для об'єктів критичної інфраструктури та/або об'єктів систем теплопостачання, водопостачання, водовідведення, закладів соціальної сфери (освітніх установ, охорони здоров'я, закладів соціальної політики, охорони здоров'я, охорони здоров'я, охорони здоров'я, тощо).

"НКРЕКП продовжує працювати над створенням умов для покриття дефіциту тепло- та електрогенерувальних потужностей в енергетичній системі України та гарантування безпеки поставок в умовах воєнного стану", - наголосили в Нацкомісії.

Як повідомлялося, НКРЕКП 25 квітня 2023 року ухвалила постанову "Про внесення змін до Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії", згідно з якою виробництво е/е мобільними електростанціями (самохідними або несамохідними, або групою електроустановок, призначеними для виробництва е/е, що можуть бути переміщені за допомогою автомобільного, залізничного, морського або внутрішнього водного транспорту без їхнього знецінення та зміни їхнього призначення) не потребуватиме отримання ліцензії на виробництво е/е.

 

Теги: #енергетика #нкрекп

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