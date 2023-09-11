Економіка

20:00 11.09.2023

"Інтерпайп" розробив для американських нафтовиків нове преміальне з'єднання

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"Інтерпайп" розробив для американських нафтовиків нове преміальне з'єднання

Українська промислова компанія "Інтерпайп" розробила, освоїла і провела випробування нового преміального муфтового з'єднання Intrepid-MT, спеціально розробленого для потреб нафтовидобувних компаній США та інших країн Північної Америки.

Згідно з пресрелізом компанії в понеділок, завдяки високій міцності та герметичності Intrepid-MT можна застосовувати у складі обсадних колон під час спуску до похило-скерованих і горизонтальних нафтогазових свердловин. З'єднання витримує високе навантаження крутного моменту обертання колони при цементуванні або спуско-підіймальних операціях.

При цьому уточнюється, що Intrepid-MT сертифікований на відповідність IV рівню герметичності (Connection Application Level IV) згідно з вимогами міжнародного стандарту ISO 13679.

Технічний директор трубного дивізіону "Інтерпайпу" Олексій Чуєв зазначив, що компанія продовжує розширювати власну лінійку різьбових з'єднань для видобутку нафти і газу.

"Кілька років тому ми запровадили на ринок полупреміальне Intrepid-SP, а наразі презентуємо нашим американським клієнтам преміальне Intrepid-MT, тобто заходимо у нові сегменти ринку. Нове з'єднання розроблене з урахуванням особливостей геології Північної Америки та призначене для компаній, які розробляють складніші родовища", - наголосив Чуєв, якого цитує пресслужба.

Пресслужба додає, що СAL IV (Connection Application Level) - найвищий рівень вимог до різьбових трубних з'єднань для нафтогазової промисловості, що регламентується міжнародним стандартом ISO 13679. Стандарт визначає 4 рівні випробувань з'єднань: від менш жорсткого (CAL I) до найбільш жорсткого (CAL IV). З'єднання такого рівня витримують високе навантаження, при цьому є газогерметичними, тобто виключають можливість витоків та забезпечують високу екологічність при експлуатації нафтогазових свердловин.

Також уточнюється, що торгова марка Intrepid походить від USS Intrepid - американський авіаносець типу "Ессекс" часів Другої світової війни, перекладається як "Безстрашний". Цей корабель був побудований в Ньюпорт Ньюс (Newport News, VA) і вступив у дію 16 серпня 1943 року.

Intrepid прослужив у складі ВМС США 31 рік. З 1943 авіаносець брав участь у боях на Тихому океані. У бою біля острова Трук він був атакований літаком-торпедоносцем типу Nakajima B5N та пошкоджений однією торпедою. Пізніше Intrepid переніс п'ять атак камікадзе, а також брав участь у блокаді Куби під час Карибської кризи, використовувався за прямим призначенням під час Корейської та В'єтнамської війн.

Авіаносець використовувався NASA в космічних місіях Mercury і Gemini, підбираючи капсули, що спускаються в океані.

"Інтерпайп" - українська промислова компанія, виробник безшовних труб і залізничних коліс. Продукцію компанії поставляють у понад 80 країн світу через мережу торговельних офісів, розміщених на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2022 році "Інтерпайп" реалізував 384 тис. тонн трубної продукції та 87 тис. тонн залізничної продукції. Продаж залізничних продуктів здійснюється під брендом KLW.

В "Інтерпайпі" працюють 10 тис. співробітників. У 2022 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 2,8 млрд грн.

У структурі компанії п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь".

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен Віктор Пінчук і члени його родини.

 

 

 

Теги: #інтерпайп #обладнання #розробка #нафтовики

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