Економіка

14:11 10.09.2023

Україна вперше завантажила ядерне паливо Westinghouse у реактор ВВЕР-440

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Україна вперше завантажила ядерне паливо Westinghouse у реактор ВВЕР-440

Україна вперше завантажила ядерне паливо Westinghouse у реактор ВВЕР-440 одного зі своїх блоків АЕС.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", завантаження палива відбулося за участю міністра енергетики України Германа Глущенка, президента НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна, президента Westinghouse Патріка Фрагмана і посла Швеції в Україні Мартіна Оберга.

Отже, на сьогодні "Енергоатом" став першою у світі енергогенерувальною компанією, що експлуатує реактори радянського дизайну й реалізувала проєкт із диверсифікації ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000 та ВВЕР-440.

Президент НАЕК нагадав, що проєкт початку експлуатації палива Westinghouse планувалося запустити 2025 року, але після початку повномасштабної російської агресії вдалося суттєво скоротити терміни виробництва цього палива у Швеції.

"Фактично відмовившись від російського ядерного палива, ми на ці блоки (ВВЕР-440) не мали свіжої партії. Нині це питання вирішено", - наголосив глава НАЕК.

За його словами, поки що американське паливо працюватиме в активній зоні реактора з російським, із подальшим його повним заміщенням.

Зі свого боку очільник Міненерго зазначив, що ця знакова подія має остаточно зняти всі перестороги європейських країн щодо відходу від російського ядерного палива.

Як повідомлялося, наразі в Європі працюють 17 блоків ВВЕР-440, які донедавна не мали альтернативи російському паливу.

Теги: #аес #енергетика #westinghouse #ядерне_паливо

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