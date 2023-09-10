Економіка

13:51 10.09.2023

Південна Корея надасть Україні $2,3 млрд на післявоєнне відновлення

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Південна Корея надасть Україні $2,3 млрд на післявоєнне відновлення

Південна Корея надасть Україні $2,3 млрд на післявоєнну відбудову: початкові $300 млн у 2024 році у вигляді гуманітарної допомоги, а решту - у вигляді кредитів під низькі відсотки з 2025 року, повідомив президент Південної Кореї Юн Сук Йоль, пише південнокорейське агентство Yonhap.

"Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль у неділю пообіцяв надати Україні додаткові $2,3 млрд, щоб допомогти країні відновити мир і відновитися після війни з Росією. Юн оголосив про цю обіцянку під час сесії саміту G20 у Нью-Делі, заявивши, що Південна Корея надасть початкові $300 млн 2024 року як гуманітарну допомогу, а решту $2 млрд - як довгострокову допомогу - кредити під низькі відсотки через Фонд економічного розвитку та співробітництва (EDCF), починаючи з 2025 року", - ідеться в повідомленні агентства.

"Це продемонструє нашу відповідальну роль як глобальної стрижневої держави у провідній допомозі для відновлення миру в Україні та закладе основу для нашої повноцінної участі у відбудові України", - заявив Юн Сок Йоль.

Як повідомлялося, раніше Сеул збільшив розмір фінансової допомоги Україні в рамках державного бюджету до $393 млн у 2024 році.

 

Теги: #відновлення #фіндопомога #південна_корея

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