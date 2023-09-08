Економіка

16:05 08.09.2023

IDS Ukraine закликає державу прискорити націоналізацію 49,99% частки компанії, яка належить підсанкційним акціонерам

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IDS Ukraine закликає державу прискорити націоналізацію 49,99% частки компанії, яка належить підсанкційним акціонерам

Компанія IDS Ukraine закликає державу якнайшвидше націоналізувати 49,99% частки компанії, що належить російському бізнесменові Михайлу Фрідману та іншим підсанкційним акціонерам, щоб уникнути рейдерського захоплення.

"Ми повністю підтримуємо санкційну політику України і також виступаємо за вилучення частки осіб, які перебувають під дією українських і міжнародних санкцій. Але нагадуємо: 50,01% акцій компанії належать непідсанкційним акціонерам із Великої Британії, України та уряду Грузії. Тому будь-яке протиправне вилучення або захоплення належних їм часток буде прямим порушенням принципу недоторканності законного права власності, що потягне за собою вимоги щодо компенсації шкоди, завданої непідсанкційним акціонерам, з державного бюджету", - повідомила компанія на фейсбук-сторінці.

В IDS Ukraine наголосили, що затягування процесу націоналізації підвищує ймовірність рейдерського захоплення і знищення компанії.

Компанія закликала законодавчу владу України закріпити усунення підсанкційних акціонерів де-юре і створити механізм "юридично бездоганної конфіскації частки підсанкційних осіб".

"У майбутньому це надасть змогу Україні реалізувати вилучений юридично чистий актив на аукціоні та залучити до бюджету країни сотні мільйонів доларів, а з цим здобути повагу міжнародних партнерів, для яких надзвичайно важливим є верховенство закону та ефективна боротьба з корупцією", - упевнені в IDS Ukraine.

Згідно з повідомленням, IDS Ukraine з перших днів повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року відкрила "власний гуманітарний та економічний фронт", а загальний масштаб проєктів компанії на підтримку людей і внесок в економіку України становив 1,3 млрд грн.

"Непідсанкційні акціонери та топменеджмент компанії ухвалили рішення спрямовувати всі доступні у 2022-2023 роках кошти на благодійність та гуманітарні потреби", - резюмували в компанії.

Як повідомлялося, АРМА 10 лютого оголосило конкурс із добору управителя для заарештованих активів компанії IDS Ukraine, яка виробляє і реалізує мінеральну воду під ТМ "Моршинська", "Миргородська" і Borjomi.

Раніше генеральний директор IDS Ukraine Марк Ткачук повідомив, що передання АРМА корпоративних прав компанії на загальну суму понад 10 млрд грн не вплине на господарську діяльність групи. Він також нагадав, що рішення про передання АРМА корпоративних прав акціонерів IDS із російським громадянством, які перебувають під санкціями, Шевченківський районний суд Києва ухвалив 9 і 11 листопада 2022 року.

Бюро економічної безпеки України 23 листопада минулого року повідомило про арешт корпоративних прав росіян-акціонерів IDS Ukraine для уникнення виведення ними з України активів семи підприємств із виробництва та реалізації питної води. За даними БЕБ, ці підприємства перебувають у їхній фактичній власності через підконтрольну офшорну компанію-нерезидента.

АРМА оголошувало про перемогу "Карпатських Мінеральних Вод" в організованому агентством конкурсі з вибору управителя заарештованими активами виробників і дистриб'юторів мінеральних вод, зокрема, "Моршинської". Після оцінки заарештованих корпоративних прав із переможцем відбору планують укласти договір управління.

IDS Ukraine - українська група компаній, заснована 1996 року, найбільший національний виробник бутильованих вод. До складу холдингу входить Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", "Миргородський завод мінеральних вод", дистриб'юторська компанія "ІДС" і оператор доставки води "ІДС Аква Сервіс".

ГК володіє торговими марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" і "Аква Лайф".

Теги: #націоналізація #ids_ukraine

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