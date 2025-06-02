IDS Ukraine на базі Моршинського заводу ввела в дію сонячну електростанцію потужністю 1,4 МВт

IDS Ukraine, один із найбільших виробників бутильованої води та напоїв в Україні, на виробничих потужностях Миргородського заводу мінеральних вод ввів у дію сонячну електростанцію потужністю 1,4 МВт, повідомила пресслужба компанії.

В IDS Ukraine зауважили, що з першого дня експлуатації сонячна електростнація почала забезпечувати підприємство енергією, генеруючи до 600 кВт/год навіть у хмарну погоду.

"Цей проєкт - не просто елемент енергоефективності, це наш внесок у стійкість країни та нашої виробничо-логістичної інфраструктури в умовах інфраструктурних викликів. Наша стратегія спирається на сильні бренди і сильні виробництва, які здатні бути надійними та передбачуваними виробниками і постачальниками навіть у турбулентних умовах", - наголосив генеральний директор IDS Ukraine Марко Ткачук.

Запуск сонячної станції на Миргородському заводі мінеральних вод - частина довгострокової стратегії розвитку власної генерації електроенергії, яка базується на принципах оперативного реагування та стратегічної стійкості.

Згідно стратегії, IDS Ukraine у 2024–2025 роках інвестує у побудову власних енергетичних потужностей становитимуть EUR530 тис. без ПДВ. Раніше компанія вже інвестувала EUR460 тис. в придбання дизельного генератора для Миргородського заводу задля забезпечення оперативного резерву та сформувала загальну потужність власної генерації у 1,6 МВт, аби забезпечити безперебійну роботу критичних виробничих і логістичних вузлів і процесів.

"Ми з командою давно планували перехід до частково автономної моделі енергозабезпечення. Власна СЕС та енергія — це надійність виробництва та прогнозованість. Ми знижуємо залежність від ризиків інфраструктурного характеру", - прокоментував генеральний директор Миргородського заводу мінеральних вод IDS Ukraine Костянтин Кряжев.

Власна сонячна генерація на заводі в Миргороді дозволить знизити витрати на електроенергію на EUR150–200 тис. щороку залежно від рівня сонячної активності та поточних цін на енергоносії.

Очікуваний термін окупності інвестицій - близько трьох років залежно від рівня сонячної активності. Загальні річні потреби в електроенергії всієї групи IDS Ukraine становлять 28 МВт: із них 5 МВт - у Миргороді, 23 МВт - споживання найбільшого виробничо-логістичного об’єкта компанії "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар"".

IDS Ukraine у 2026 році планує запуск ще однієї сонячної станції номінальною потужністю 1,6 МВт на базі Моршинського заводу мінеральних вод "Оскар".

Проєкт власної сонячної електростанції - частина екосистемного підходу IDS Ukraine до технологічної модернізації та відповідального виробництва, що є відповіддю компанії на актуальні виклики енергетичного та кліматичного характеру, - наголосили в компанії.

IDS Ukraine - українська група компаній, заснована у 1996 році, найбільший національний виробник бутильованих вод. До складу холдингу входить Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", "Миргородський завод мінеральних вод", дистрибуційна компанія "ІДС" та оператор доставки води "ІДС Аква Сервіс".

Група компаній володіє торговими марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф".

Як повідомлялося, кіпрська International Distribution Systems Limited, власник, найбільшого українського виробника мінеральних вод IDS Ukraine, у листопаді 2023 року підпала під українські санкції у вигляді блокування активів, запобігання виведенню капіталів за кордон та заборони збільшення статутного капіталу українських компаній, пов'язаних, зокрема з російським олігархом Михаїлом Фрідманом та іншими співвласниками "Альфа Груп".

Наразі процес націоналізації IDS Ukraine триває.