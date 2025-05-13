IDS Ukraine запускає власну сонячну генерацію: на Миргородському заводі запрацювала перша станція потужністю 1,4 МВт

IDS Ukraine зробила перший крок у реалізації стратегії розвитку власної генерації електроенергії — на виробничих потужностях Миргородського заводу мінеральних вод запущено в роботу сонячну електростанцію потужністю 1,4 МВт.

Уже з першого дня експлуатації вона почала забезпечувати підприємство енергією, генеруючи до 600 кВт/год навіть у хмарну погоду.

"Цей проєкт — не просто елемент енергоефективності, це наш внесок у стійкість країни та нашої виробничо-логістичної інфраструктури в умовах інфраструктурних викликів. Наша стратегія спирається на сильні бренди і сильні виробництва, які здатні бути надійними та передбачуваними виробниками і постачальниками навіть у турбулентних умовах", — прокоментував подію Марко Ткачук, генеральний директор IDS Ukraine.

Запуск сонячної станції на Миргородському заводі мінеральних вод — частина довгострокової стратегії розвитку власної генерації електроенергії, яка базується на принципах оперативного реагування та стратегічної стійкості.

У 2024–2025 роках інвестиції IDS Ukraine у побудову власних енергетичних потужностей становитимуть 530 тис. євро без урахування ПДВ. Раніше компанія вже інвестувала 460 тис. євро в придбання дизельного генератора для Миргородського заводу задля забезпечення оперативного резерву та сформувала загальну потужність власної генерації у 1,6 МВт, аби забезпечити безперебійну роботу критичних виробничих і логістичних вузлів і процесів.

"Ми з командою давно планували перехід до частково автономної моделі енергозабезпечення. Власна СЕС та енергія — це надійність виробництва та прогнозованість. Ми знижуємо залежність від ризиків інфраструктурного характеру", — прокоментував Костянтин Кряжев, генеральний директор Миргородського заводу мінеральних вод IDS Ukraine.

Власна сонячна генерація на заводі в Миргороді дозволить знизити витрати на електроенергію на 150–200 тис. євро щороку — залежно від рівня сонячної активності та поточних цін на енергоносії.

Очікуваний термін окупності інвестицій — близько трьох років залежно від рівня сонячної активності. Загальні річні потреби в електроенергії всієї групи IDS Ukraine становлять 28 МВт: із них 5 МВт — у Миргороді, 23 МВт — споживання найбільшого виробничо-логістичного об’єкта компанії "Моршинський завод мінеральних вод “Оскар”".

Тому IDS Ukraine працює над другим етапом енергетичної трансформації — у 2026 році планується запуск ще однієї сонячної станції номінальною потужністю 1,6 МВт на базі Моршинського заводу мінеральних вод "Оскар".

Проєкт власної сонячної електростанції — частина екосистемного підходу IDS Ukraine до технологічної модернізації та відповідального виробництва, що є відповіддю компанії на актуальні виклики енергетичного та кліматичного характеру.

Довідка про компанію:

IDS Ukraine – українська група компаній, заснована в 1996 році. Зараз є найпотужнішим національним виробником бутильованих вод, до складу якого входить Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", Миргородський завод мінеральних вод, дистрибуційна компанія "ІДС" та оператор доставки води "ІДС Аква Сервіс". Група компаній володіє торговельними марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф".

IDS Ukraine є лідером ринку бутильованих вод і має значний вплив на формування та розвиток галузі. Загальна сума капітальних інвестицій, у тому числі у виробництво, за останні 5 років сягає 2,3 млрд грн. IDS Ukraine є найбільшим платником податків і зборів у галузі – 1,15 млрд грн у 2024 році, що на 44% більше порівняно з 2023 роком. Надає роботу 3 000 осіб і відіграє значущу роль як основний роботодавець для таких невеликих міст, як Миргород і Моршин.

Від початку війни на потреби ЗСУ, ДСНС, лікарень, переселенців і мешканців деокупованих територій IDS Ukraine було передано продукції на більш ніж 200 млн грн, а загальна сума благодійної допомоги становить понад 500 млн грн.