Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
10:50 13.05.2025

IDS Ukraine запускає власну сонячну генерацію: на Миргородському заводі запрацювала перша станція потужністю 1,4 МВт

3 хв читати
IDS Ukraine запускає власну сонячну генерацію: на Миргородському заводі запрацювала перша станція потужністю 1,4 МВт

IDS Ukraine зробила перший крок у реалізації стратегії розвитку власної генерації електроенергії — на виробничих потужностях Миргородського заводу мінеральних вод запущено в роботу сонячну електростанцію потужністю 1,4 МВт.

Уже з першого дня експлуатації вона почала забезпечувати підприємство енергією, генеруючи до 600 кВт/год навіть у хмарну погоду.

"Цей проєкт — не просто елемент енергоефективності, це наш внесок у стійкість країни та нашої виробничо-логістичної інфраструктури в умовах інфраструктурних викликів. Наша стратегія спирається на сильні бренди і сильні виробництва, які здатні бути надійними та передбачуваними виробниками і постачальниками навіть у турбулентних умовах", — прокоментував подію Марко Ткачук, генеральний директор IDS Ukraine.

Запуск сонячної станції на Миргородському заводі мінеральних вод — частина довгострокової стратегії розвитку власної генерації електроенергії, яка базується на принципах оперативного реагування та стратегічної стійкості.

У 2024–2025 роках інвестиції IDS Ukraine у побудову власних енергетичних потужностей становитимуть 530 тис. євро без урахування ПДВ. Раніше компанія вже інвестувала 460 тис. євро в придбання дизельного генератора для Миргородського заводу задля забезпечення оперативного резерву та сформувала загальну потужність власної генерації у 1,6 МВт, аби забезпечити безперебійну роботу критичних виробничих і логістичних вузлів і процесів.

"Ми з командою давно планували перехід до частково автономної моделі енергозабезпечення. Власна СЕС та енергія — це надійність виробництва та прогнозованість. Ми знижуємо залежність від ризиків інфраструктурного характеру", — прокоментував Костянтин Кряжев, генеральний директор Миргородського заводу мінеральних вод IDS Ukraine.

Власна сонячна генерація на заводі в Миргороді дозволить знизити витрати на електроенергію на 150–200 тис. євро щороку — залежно від рівня сонячної активності та поточних цін на енергоносії.

Очікуваний термін окупності інвестицій — близько трьох років залежно від рівня сонячної активності. Загальні річні потреби в електроенергії всієї групи IDS Ukraine становлять 28 МВт: із них 5 МВт — у Миргороді, 23 МВт — споживання найбільшого виробничо-логістичного об’єкта компанії "Моршинський завод мінеральних вод “Оскар”".

Тому IDS Ukraine працює над другим етапом енергетичної трансформації — у 2026 році планується запуск ще однієї сонячної станції номінальною потужністю 1,6 МВт на базі Моршинського заводу мінеральних вод "Оскар".

Проєкт власної сонячної електростанції — частина екосистемного підходу IDS Ukraine до технологічної модернізації та відповідального виробництва, що є відповіддю компанії на актуальні виклики енергетичного та кліматичного характеру.

Довідка про компанію: 

IDS Ukraine – українська група компаній, заснована в 1996 році. Зараз є найпотужнішим національним виробником бутильованих вод, до складу якого входить Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", Миргородський завод мінеральних вод, дистрибуційна компанія "ІДС" та оператор доставки води "ІДС Аква Сервіс". Група компаній володіє торговельними марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф".

IDS Ukraine є лідером ринку бутильованих вод і має значний вплив на формування та розвиток галузі. Загальна сума капітальних інвестицій, у тому числі у виробництво, за останні 5 років сягає 2,3 млрд грн. IDS Ukraine є найбільшим платником податків і зборів у галузі – 1,15 млрд грн у 2024 році, що на 44% більше порівняно з 2023 роком. Надає роботу 3 000 осіб і відіграє значущу роль як основний роботодавець для таких невеликих міст, як Миргород і Моршин.

Від початку війни на потреби ЗСУ, ДСНС, лікарень, переселенців і мешканців деокупованих територій IDS Ukraine було передано продукції на більш ніж 200 млн грн, а загальна сума благодійної допомоги становить понад 500 млн грн.

Теги: #ids_ukraine #ткачук

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:43 15.04.2025
CEO IDS Ukraine Марко Ткачук - у ТОП-20 лідерів українського бізнесу

CEO IDS Ukraine Марко Ткачук - у ТОП-20 лідерів українського бізнесу

16:55 14.04.2025
Фініш для бігунів — старт для відновлення: IDS Ukraine передає 1 млн грн на потреби центру реабілітації воїнів Next Step

Фініш для бігунів — старт для відновлення: IDS Ukraine передає 1 млн грн на потреби центру реабілітації воїнів Next Step

17:47 07.04.2025
"Воля рухатись вперед": стартувала рекламна кампанія бренда "Воля" на підтримку реабілітаційного центру Next Step

"Воля рухатись вперед": стартувала рекламна кампанія бренда "Воля" на підтримку реабілітаційного центру Next Step

13:01 26.03.2025
АРМА розриває нереалізований договір із управителем активів IDS Ukraine "Карпатські мінеральні води"

АРМА розриває нереалізований договір із управителем активів IDS Ukraine "Карпатські мінеральні води"

16:16 18.03.2025
IDS Ukraine в 2024р інвестувала 196 млн грн в оновлення холодильного обладнання та проєкт альтернативної енергетики

IDS Ukraine в 2024р інвестувала 196 млн грн в оновлення холодильного обладнання та проєкт альтернативної енергетики

15:10 18.03.2025
Чиста виручка IDS Ukraine зросла на 25%, EBITDA перевищила 1,35 млрд грн

Чиста виручка IDS Ukraine зросла на 25%, EBITDA перевищила 1,35 млрд грн

10:25 04.03.2025
З початку повномасштабного вторгнення податковий внесок IDS Ukraine сягнув 2,6 млрд грн

З початку повномасштабного вторгнення податковий внесок IDS Ukraine сягнув 2,6 млрд грн

18:57 22.01.2025
Держпродспоживслужба звернеться до Ради щодо врегулювання обігу та вмісту нікотину у паучах - Ткачук

Держпродспоживслужба звернеться до Ради щодо врегулювання обігу та вмісту нікотину у паучах - Ткачук

14:18 30.12.2024
IDS Ukraine у 2024 р. повернулася до довоєнних показників - 6,8 млрд грн виручки

IDS Ukraine у 2024 р. повернулася до довоєнних показників - 6,8 млрд грн виручки

13:35 14.11.2023
"ВОЛЯ" непоборна, незламна та запальна: IDS Ukraine випустила нові смаки енергетика

"ВОЛЯ" непоборна, незламна та запальна: IDS Ukraine випустила нові смаки енергетика

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

Forbes представив рейтинг банків-чемпіонів бізнесу: ОТП БАНК у першій трійці

Суперсила абонентів Київстар: зібрали понад 18 млн грн на створення Школи операторів наземних дронів «Варан»

Понад 60 українських програм показали на Своє.ІТ 2025

Понад 5 млрд грн податків заплатила мережа ОККО до держбюджету за перший квартал цього року

Віктор Пінчук отримав нагороду Atlantic Council за видатне гуманітарне лідерство

Київстар – серед кращих роботодавців за версією рейтингу Forbes Ukraine

20 років Торгсофт: особливі пропозиції для підприємців

Порошенко привіз підрозділам ССО дрони на оптоволокні, екскаватори і шиномонтажні комплекси

Підтримка на кожному етапі: як «Укрнафта» будує роботу з ветеранами та ветеранками

UKRAINIAN GASTRO SHOW: «СПАДЩИНА МАЙБУТНЬОГО» – головна подія про нову українську кухню

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА