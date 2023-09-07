Економіка

13:22 07.09.2023

Україна у четвер суттєво збільшила експорт електроенергії та відмовилася від її імпорту

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Україна у четвер суттєво збільшила експорт електроенергії та відмовилася від її імпорту

Україна в четвер після мінімальних обсягів у попередні місяці має намір значно наростити експорт електроенергії до Словаччини і Молдови - майже до 6,5 тис. МВт-год на добу і повністю відмовитися від імпорту вперше за тривалий період, свідчать дані на сайті ENTSO-E.

Згідно з ними, обсяги експорту до Словаччини, які в середу становили 360 МВт-год на добу, у четвер зросли до 4664 МВт-год на добу і надходять усі години, до Молдови переважно в ранкові години надійде 1805 МВт-год (учора на сайті нуль).

Для порівняння: у травні Україна експортувала близько 40 тис. МВт-год, у червні - майже 6 тис. МВт-год, у липні - лише 800 МВт-год, і в серпні - 204 МВт-год.

Як повідомлялося, у серпні більше, ніж у півтора раза зріс імпорт електроенергії, а через дефіцит потужності "Укренерго" третину місяця брала аварійну допомогу в Європи безпрецедентним обсягом майже 19 тис. МВт-год.

У своєму телеграм-каналі в четвер "Укренерго" зазначає, що споживання е/е поступово стабілізується - 6 вересня воно трималося на рівні попереднього дня.

Міністерство енергетики зі свого боку в телеграм-каналі зазначило, що ситуація в енергосистемі стабільна: електроенергії, виробленої вітчизняними електростанціями, достатньо для покриття споживання.

Водночас, як зазначило "Укренерго", за минулу добу з різних технічних причин в аварійний ремонт виведено 3 блоки на теплових електростанціях.

За даними компанії, через бойові дії та з інших причин без світла залишаються 414 населених пунктів.

Водночас Міненерго повідомило, що в Одеській області після отримання дозволу від військових енергетики відремонтували пошкоджені обстрілами мережі та заживили всіх споживачів у місті Кілія.

Енергохолдинг ДТЕК, оператор системи розподілу якого працює в Одеській області, у своєму телеграм-каналі уточнив, що енергетики після атаки в ніч на 6 вересня, унаслідок якої було пошкоджено об'єкти електромереж, до вечора того самого дня відновили електропостачання для 142 сімей.

За інформацією Міненерго, поблизу Куп'янська Харківської області під час виконання ремонтних робіт бригада енергетиків потрапила під обстріл. Обійшлося без жертв, проте поточний ремонт мереж довелося припинити, уточнило міністерство.

Теги: #експорт #електроенергія

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