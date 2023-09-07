Україна отримала статус асоційованої держави-учасниці Ініціативи трьох морів

Україна набула статусу асоційованої держави-учасниці Ініціативи трьох морів, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

"На саміті Ініціативи трьох морів в Бухаресті 6 вересня 2023 року Україна стала асоційованою державою-учасницею "Тримор’я". За словами першого віцепрем’єр-міністра України - міністра економіки України Юлії Свириденко, це означає, що наша країна отримала доступ до всіх інструментів, які напрацьовані в рамках ініціативи", - йдеться в повідомленні пресслужби Мінекономіки в четвер.

"У перший день саміту дискусія концентрувалася передовсім на питанні України. Для наших партнерів війна, яку розпочала росія, стала приводом задуматися про необхідність зміни світових підходів - модернізацію інфраструктури, транспортних систем, забезпечення продовольством, залучення інвестицій у енергетику та інші стратегічні сектори, аби повністю позбутися російської нафти і газу. Партнери закликали нас долучитися до перебудови архітектури регіону, яка є вимогою часу через російську агресію", - наводить слова Свириденко пресслужба міністерства.

Як наголошується в повідомленні, "і для України, і для країн, які є членами чи асоційованими членами Ініціативи трьох морів, ключовим напрямом спрямування зусиль є розвиток логістики та торгівлі в регіоні. Як наголосила перший віцепрем’єр-міністр України - міністр економіки України, держави, що беруть участь в цій ініціативі, розвивають транспортні спроможності для полегшення експорту з України. А тому, попри війну та регулярні обстріли, торгівля в Дунаї і торгівельні шляхи, які йдуть в порти Румунії, Болгарії, Хорватії і Греції, швидко розвивається".

Також перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки України звернула увагу на необхідність вирішення проблем, які є в торговельних відносинах між країнами. Насамперед йдеться про зняття бар'єрів у торгівлі та відновлення експорту українського зерна та інших культур.