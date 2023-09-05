Трьом суднам із продукцією "Метінвесту" вперше з початку війни вдалося прорвати морську блокаду України

Трьом кораблям із продукцією українських металургів уперше від початку повномасштабної війни вдалося прорвати морську блокаду України, влаштовану країною-агресором, повідомляється в пресрелізі гірничо-металургійної групи "Метінвест" у вівторок.

Із портів Одеси і "Південний" вийшли судна Primus, Anna Tereza і Ocean Courtesy, які були заблоковані в українських портах із 24 лютого 2022 року. Ці судна стали, відповідно, другим, третім і четвертим кораблями, яким вдалося вийти з українських портів після припинення дії "зернової угоди".

"Прорив морської блокади суднами з продукцією українського ГМК - перший крок для відновлення морського експорту всіх українських товарів", - констатується у пресрелізі.

Водночас уточнюється, що на борту деблокованих суден - продукція українських металургів і гірників, яку було виготовлено ще до початку повномасштабної війни. Це понад 76 тис. тонн металопрокату, випущеного комбінатами "Азовсталь", "Запоріжсталь", "Каметсталь" і "ArcelorMittal Кривий Ріг", а також 172 тис. тонн залізорудного концентрату, виробленого на ГЗК групи "Метінвест".

Наразі український метал і залізорудний концентрат прямують до закордонних покупців, які оплатили продукцію ще до початку російської агресії.

Звільнити кораблі з півторарічного полону українському бізнесу вдалося завдяки спільним зусиллям Офісу президента, Міністерства інфраструктури, ВМС ЗСУ та інших причетних силових відомств України.

Керівник проєктного офісу генерального директора "Метінвесту" Олександр Водовіз зазначив, що прорив морської блокади кораблями з українською сталлю - це історична мить, перший крок до повного розблокування морського експорту для всієї номенклатури української продукції: добрив, металу, руди, продовольства, труб, обладнання тощо. А отже, і до прискореного відновлення економіки України, що зазнала колосальних втрат, зокрема через протизаконну блокаду портів України з боку РФ.

"Хотілося б подякувати всім причетним, а особливо Офісу президента, Міністерству інфраструктури та, звичайно, ВМС ЗСУ, нашим хоробрим морякам. Повне розблокування портів для всіх видів вантажів дасть змогу не лише повернути Україні статус морської держави, а й принесе українській економіці додаткові десятки мільярдів доларів валютної виручки на рік, державному бюджету - сотні мільярдів гривень додаткових податкових надходжень, а сотням тисяч українців - робочі місця та стабільні доходи до сімейного бюджету", - наголосив Водовіз, слова якого наводить пресслужба.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-Холдинг" (23,76%), які спільно керують ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".