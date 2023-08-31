Економіка

17:16 31.08.2023

Глава "Енергоатому" прогнозує відсутність дефіциту потужності в енергосистемі в найближчий місяць

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Глава "Енергоатому" прогнозує відсутність дефіциту потужності в енергосистемі в найближчий місяць

Енергосистема України, найімовірніше, не матиме дефіциту потужності вже в найближчий місяць із включенням у роботу шостого з дев'яти доступних енергоблоків АЕС потужністю 1000 МВт, заявив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

"Думаю, вересень буде бездефіцитним. 1000 МВт, які ми зараз додали, - це велика потужність. Згадайте минулий лютий: відключення припинилися, коли ми підключили блок-тисячник", - сказав він журналістам у четвер.

Водночас він зазначив, що за 10 днів планується підключення сьомого блоку, потужність якого становить також 1000 МВт, а протягом орієнтовно місяця – ще двох.

"Розпочали пускові операції на сьомому блоці. Після його ввімкнення загальна потужність буде 6,4 ГВт. Потім із двома блоками, що залишилися, вийдемо на 7,4-7,6 ГВт. І так працюватимемо до літа", - описав перспективи глава "Енергоатому".

Теги: #енергосистема #потужність #котін

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