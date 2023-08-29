Економіка

17:32 29.08.2023

"Енергоатом" у I пів.-2023 отримав 68 млрд грн доходу - віцепрезидент компанії

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"Енергоатом" у I пів.-2023 отримав 68 млрд грн доходу - віцепрезидент компанії

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" за перше півріччя поточного року отримало 68 млрд грн доходів і сплатило майже 11 млрд грн податків до державного бюджету України.

"Незважаючи на те, що обсяги продажу електроенергії з об'єктивних причин зменшилися на 30% (через тимчасову окупацію Запорізької АЕС), компанії вдалося втримати дохідну частину практично на рівні минулого року", - повідомив "Енергоатом" у телеграм-каналі у вівторок.

Як зазначили в НАЕК, відокремлений підрозділ (ВП) "Енергоатому" в особі "Енергоатом-Трейдингу" за останні місяці налагодив майже повну реалізацію електроенергії, що значно знизило обсяг позитивних небалансів компанії (реалізація непроданої на ринку "на добу наперед" е/е "Енергоатому" на балансувальному ринку за нижчою ціною - ІФ-У).

"ВП "Енергоатом-Трейдинг" продемонструвало суттєву позитивну динаміку за підсумками роботи останніх кількох місяців. Продаж е/е на ринку відбувався в повному обсязі, що зумовило зменшення позитивних небалансів. Це результат правильної та збалансованої торговельної стратегії компанії", - заявив віцепрезидент "Енергоатому" Хартмут Якоб, якого цитує пресслужба компанії.

За інформацією НАЕК, у липні-серпні 2023 року позитивні небаланси зменшилися до 0,5%, що є найкращим показником з початку роботи нового реформованого ринку електроенергії.

Як повідомлялося, виробництво електроенергії атомними електростанціями (АЕС) України в січні-липні 2023 року становило 28,924 млрд кВт-год, що на 3,9 млрд кВт-год більше, ніж прогнозувалося на початку року.

У НАЕК зазначили, що додаткового обсягу виробництва електроенергії АЕС вдалося досягти завдяки оптимізації та скороченню термінів проведення планових ремонтних кампаній. За даними компанії, частка АЕС у загальній структурі вироблення е/е за сім місяців 2023 року становила 47,6%.

 

Теги: #енергетика #енергоатом #прибуток

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