Економіка

12:33 29.08.2023

"Укргазвидобування" відкрило нове родовище з очікуваним обсягом 1 млрд куб. м

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"Укргазвидобування" відкрило нове родовище з очікуваним обсягом 1 млрд куб. м

АТ "Укргазвидобування" (УГВ) відкрило нове родовище газу, запаси якого можуть сягати 1 млрд куб. м.

"Отримана геологічна інформація свідчить про те, що запаси нового родовища можуть сягати 1 млрд куб. газу", - повідомляють у пресрелізі НАК "Нафтогаз України" у вівторок.

"УГВ" здійснювало випробування бурової свердловини глибиною майже 4 тисячі метрів "з нуля" і завершило роботи в серпні цього року, перед бурінням фахівці компанії провели 3D-сейсморозвідувальне дослідження.

"Це не перше відкриття нових вуглеводневих покладів за цей рік. Нарощуючи запаси, ми створюємо перспективу для сталого зростання видобутку газу", - наведено слова т.в.о. генерального директора "Укргазвидобування" Олега Толмачева у пресрелізі.

За його словами, УГВ продовжить програму геологічної розвідки на цьому родовищі й планує буріння нових свердловин.

Як повідомлялося, перед "УГВ" стоїть мета збільшити у 2023 році видобуток природного газу на 1 млрд куб. м - до 13,5 млрд куб. м. У 2022 році "УГВ" видобуло 12,5 млрд куб. м природного газу (товарного), що на 3% менше, ніж у 2021-му.

НАК "Нафтогаз України" належить 100% акцій "Укргазвидобування".

Теги: #газ #укргазвидобування

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